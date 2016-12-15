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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 28 тра, 2024 20:48
Как исправить личные данные в Реестре застрахованных лиц – алгоритм действий
Если в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины человек обнаружил неактуальные или ошибочные сведения о себе можно обратиться в Фонд для исправления/актуализации информации.
Алгоритм действий, как это сделать:
- Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
- Заполните экранную форму Анкеты.
- Поставьте отметку в чек-боксе «Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных».
- Прикрепите скан-копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).
- Подпишите Анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ»
- Результат обработки заявления посмотрите в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:20
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GALeon
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:42
GALeon написав:
https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_minsotspolityky_poradyly_samostiyino_vidkladaty_groshi_na_starist
Можна на сторінку в тік-ток , де краще жити українцям на пенсію
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:53
GALeon написав:
https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_minsotspolityky_poradyly_samostiyino_vidkladaty_groshi_na_starist
Ну так хай держава (кабмін) дозволить НЕ платити соцвнесок, тим самим, збільшивши з/п на 22%. Ще і на самому МінСоці-дармоїді зекономлять, який можна буде порізать і залишки приєднати до МінФіну.
А працьовита та кмітлива людина сама знайде як назбирати собі на пенсію, без держави
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Amethyst
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:55
Доллар вгору. Комунальні також. Як жити пенсіонеру?
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Investor_K
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:58
Investor_K написав:
Доллар вгору. Комунальні також. Як жити пенсіонеру?
Теща побігла оформлювати субсидію. Спочатку не хотіла на літо це робити, а ото Шмигаль таки порадив оформити.
Тепер будемо возити на постірушку білизну до неї -- вона все ніяк більше 100КВт не накручувала до цього
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Amethyst
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:59
Investor_K написав:
Доллар вгору. Комунальні також. Як жити пенсіонеру?
на дохід від квартир, які здаються в оренду
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Shaman
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:02
Amethyst написав: GALeon написав:
https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_minsotspolityky_poradyly_samostiyino_vidkladaty_groshi_na_starist
Ну так хай держава (кабмін) дозволить НЕ платити соцвнесок
, тим самим, збільшивши з/п на 22%. Ще і на самому МінСоці-дармоїді зекономлять, який можна буде порізать і залишки приєднати до МінФіну.
А працьовита та кмітлива людина сама знайде як назбирати собі на пенсію, без держави
а що робити з поточними пенсіонерами? отож...
а до речі, в яких країнах, де є механізми загальнообов'язкової накопичувальної системи?
й яка пенсійна система в розвинених країнах Європи?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:05
Shaman написав: Amethyst написав: GALeon написав:
https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_minsotspolityky_poradyly_samostiyino_vidkladaty_groshi_na_starist
Ну так хай держава (кабмін) дозволить НЕ платити соцвнесок
, тим самим, збільшивши з/п на 22%. Ще і на самому МінСоці-дармоїді зекономлять, який можна буде порізать і залишки приєднати до МінФіну.
А працьовита та кмітлива людина сама знайде як назбирати собі на пенсію, без держави
а що робити з поточними пенсіонерами?...
ну так сказала пані - працювати до кінця
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GALeon
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:14
GALeon написав: Shaman написав: Amethyst написав:
Ну так хай держава (кабмін) дозволить НЕ платити соцвнесок
, тим самим, збільшивши з/п на 22%. Ще і на самому МінСоці-дармоїді зекономлять, який можна буде порізать і залишки приєднати до МінФіну.
А працьовита та кмітлива людина сама знайде як назбирати собі на пенсію, без держави
а що робити з поточними пенсіонерами?...
ну так сказала пані - працювати до кінця
я таку думку вже теж неодноразово висловлював... sad but true
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