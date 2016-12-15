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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:19
Amethyst написав: Investor_K написав:
Доллар вгору. Комунальні також. Як жити пенсіонеру?
Теща побігла оформлювати субсидію. Спочатку не хотіла на літо це робити, а ото Шмигаль таки порадив оформити.
Тепер будемо возити на постірушку білизну до неї -- вона все ніяк більше 100КВт не накручувала до цього
то допоможете накрутити, щоб як всі
а взагалі якось дивно, що не має вереску як будем жити з таким тарифом на світло...
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:36
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.
Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
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Xenon
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:43
Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.
Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.
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zerocool
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:53
zerocool написав: Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.
Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.
Красти вони і потім не перестануть, а ось соціальне забезпечення вже заздалегідь закручують.
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості? У найгіршому випадку є інші країни, де бажаючі працювати в країні в більшій пошані, ніж тут. А такі заяви саме про це свідчать.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:44
Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.
Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
дурнувата баба щось ляпне і всі бігом повірили.
мудрі люди вже на пенсії і какають на всі ці uobnуті умозаключения.
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Goodman
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:47
Goodman написав:
мудрі люди вже на пенсії
Та навіть максимальна пенсія - це всього 500$. Тому "баба" якраз дала мудру пораду.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 02 чер, 2024 21:53
Дюрі-бачі написав:
Та навіть максимальна пенсія - це всього 500$. Тому "баба" якраз дала мудру пораду.
do sraKи мені її мудрість, ніхто тут за миску супу і подачку до смерті робити не буде. Це не при цій ббі заведено і не їй це змінювать, вона ніхто.... чергова хвиля у тазіку води чи просто ПУК У ПУДРУ,
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Goodman
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