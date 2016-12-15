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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:19

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Доллар вгору. Комунальні також. Як жити пенсіонеру?

Теща побігла оформлювати субсидію. Спочатку не хотіла на літо це робити, а ото Шмигаль таки порадив оформити.
Тепер будемо возити на постірушку білизну до неї -- вона все ніяк більше 100КВт не накручувала до цього :mrgreen:

то допоможете накрутити, щоб як всі :D

а взагалі якось дивно, що не має вереску як будем жити з таким тарифом на світло...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:36

Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.

Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:43

  Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.

Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:53

  zerocool написав:
  Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.

Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.

Красти вони і потім не перестануть, а ось соціальне забезпечення вже заздалегідь закручують.
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості? У найгіршому випадку є інші країни, де бажаючі працювати в країні в більшій пошані, ніж тут. А такі заяви саме про це свідчать.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:44

  Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.

Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.


дурнувата баба щось ляпне і всі бігом повірили.
мудрі люди вже на пенсії і какають на всі ці uobnуті умозаключения.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:47

Re: Пенсії в Україні

  Goodman написав:мудрі люди вже на пенсії

Та навіть максимальна пенсія - це всього 500$. Тому "баба" якраз дала мудру пораду.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 21:53

Re: Пенсії в Україні

  Дюрі-бачі написав:Та навіть максимальна пенсія - це всього 500$. Тому "баба" якраз дала мудру пораду.


do sraKи мені її мудрість, ніхто тут за миску супу і подачку до смерті робити не буде. Це не при цій ббі заведено і не їй це змінювать, вона ніхто.... чергова хвиля у тазіку води чи просто ПУК У ПУДРУ,
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:02

Пенсія та субсидія

Все приходить на картку Ощадбанку, дивлюся загальна сума кожного місяця змінюється - різниця між березнем та червнем окрім двох місяців ще 700 грн.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 07:04

  Дюрі-бачі написав:
  Goodman написав:мудрі люди вже на пенсії

Та навіть максимальна пенсія - це всього 500$. Тому "баба" якраз дала мудру пораду.


Пенсіонери різні є, мені хотілося зайнятості в агробізнесу,проте гарантовано можна мати лише з оренди землі.
sens
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