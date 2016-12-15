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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 06 чер, 2024 22:36
Прораб написав:
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості?
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 22:42
M-Audio написав:
а на пенсію жити дуже сумно.
люди заводять дачі, хати в селі, госпідарство і сум проходить.
а ще є на старості борці за чистоту довкілля, перевертють сміття і тягнуть до хати все. що в око впало.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:15
M-Audio написав: Прораб написав:
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості?
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:18
Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:20
Investor_K написав:
Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії
Такт Пенсія це не для життя. Пенсія -- це бонус. А жити треба завжди, що до пенсій, що після ))
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Amethyst
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:25
Amethyst написав: Investor_K написав:
Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії
Такт Пенсія це не для життя. Пенсія -- це бонус. А жити треба завжди, що до пенсій, що після ))
Золоті слова. Золота Ви людина Аметисте. Тому і аметист у Вас золотий, що людина Ви золота
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