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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:36

  Прораб написав:А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості?
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:42

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:а на пенсію жити дуже сумно.

люди заводять дачі, хати в селі, госпідарство і сум проходить.
а ще є на старості борці за чистоту довкілля, перевертють сміття і тягнуть до хати все. що в око впало.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:15

  M-Audio написав:
  Прораб написав:А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості?
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?

Державна МММ
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:18

Re: Пенсії в Україні

Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:20

  Investor_K написав:Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії

Такт Пенсія це не для життя. Пенсія -- це бонус. А жити треба завжди, що до пенсій, що після ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:25

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії

Такт Пенсія це не для життя. Пенсія -- це бонус. А жити треба завжди, що до пенсій, що після ))

Золоті слова. Золота Ви людина Аметисте. Тому і аметист у Вас золотий, що людина Ви золота
Investor_K
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