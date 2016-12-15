RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:36

  Прораб написав:А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості?
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?
M-Audio
 
Повідомлень: 2983
З нами з: 23.03.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 22:42

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:а на пенсію жити дуже сумно.

люди заводять дачі, хати в селі, госпідарство і сум проходить.
а ще є на старості борці за чистоту довкілля, перевертють сміття і тягнуть до хати все. що в око впало.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6621
З нами з: 23.11.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:15

  M-Audio написав:
  Прораб написав:А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості?
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?

Державна МММ
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16903
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:18

Re: Пенсії в Україні

Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9889
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:20

  Investor_K написав:Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії

Такт Пенсія це не для життя. Пенсія -- це бонус. А жити треба завжди, що до пенсій, що після ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5458
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 09:50

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:Такт Пенсія це не для життя. Пенсія -- це бонус. А жити треба завжди, що до пенсій, що після ))

це так десь на Мальдівах...., а тут особливий колорит - гробиш життя, щоб заробити гроші, потім витрачаєш гроші , щоб продовжити життя.

Виборці мають жити в нищете и голоде, чтоби потом правильно голосовать.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6621
З нами з: 23.11.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 10:41
11 37335
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 10:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 10:50
43 49712
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 11:08
10 15793
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 00:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (247)
08.06.2024 10:04
Ринок ОВДП (6373)
08.06.2024 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.