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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 06 чер, 2024 22:36
Прораб написав:
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості?
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?
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Додано: Чет 06 чер, 2024 22:42
M-Audio написав:
а на пенсію жити дуже сумно.
люди заводять дачі, хати в селі, госпідарство і сум проходить.
а ще є на старості борці за чистоту довкілля, перевертють сміття і тягнуть до хати все. що в око впало.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:15
M-Audio написав: Прораб написав:
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості?
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?
Державна МММ
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:18
Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії
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Investor_K
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:20
Investor_K написав:
Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії
Такт Пенсія це не для життя. Пенсія -- це бонус. А жити треба завжди, що до пенсій, що після ))
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Amethyst
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Додано: Суб 08 чер, 2024 09:50
Amethyst написав:
Такт Пенсія це не для життя. Пенсія -- це бонус. А жити треба завжди, що до пенсій, що після ))
це так десь на Мальдівах...., а тут особливий колорит - гробиш життя, щоб заробити гроші, потім витрачаєш гроші , щоб продовжити життя.
Виборці мають жити в нищете и голоде, чтоби потом правильно голосовать.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 12:02
Investor_K написав:
Сенсе. А як Ви виживаєте на пенсії
Працюю,маю дещо з оренди, відсотки та купонні виплати по овдп,зловживаю безкоштовними послугами
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Додано: Суб 08 чер, 2024 16:20
M-Audio написав:
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?
Демографія
На гілці про нерухомість це питання вже обсмоктали.
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.
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UA
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Додано: Суб 08 чер, 2024 16:30
UA
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.
Ви ні в якому їх не платили. Так вже повелось…
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Hotab
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Додано: Суб 08 чер, 2024 17:05
Hotab написав:UA
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.
Ви ні в якому їх не платили. Так вже повелось…
Колега, я як и ви лише отримую з ПФ.
Успіх як повернется, буде платити.
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