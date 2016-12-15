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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Суб 08 чер, 2024 18:15
UA написав: M-Audio написав:
Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?
Демографія
На гілці про нерухомість це питання вже обсмоктали.
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.
а пенсії поточним пенсіонерам з чого платити, якщо ніхто 55 років не буде платити податки? які в нас є егоїсти...
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Додано: Суб 08 чер, 2024 18:27
Shaman написав: UA написав:
Демографія
На гілці про нерухомість це питання вже обсмоктали.
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.
а пенсії поточним пенсіонерам з чого платити, якщо ніхто 55 років не буде платити податки? які в нас є егоїсти...
Чому ви не задали це питання 30 років назад?
Діти будуть утримувати своїх батьків. Це ж очевидно, але без "справедливої" державної системи ПФ.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 18:49
UA написав: Shaman написав: UA написав:
Демографія
На гілці про нерухомість це питання вже обсмоктали.
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.
а пенсії поточним пенсіонерам з чого платити, якщо ніхто 55 років не буде платити податки? які в нас є егоїсти...
Чому ви не задали це питання 30 років
назад?
Діти будуть утримувати своїх батьків. Це ж очевидно, але без "справедливої" державної системи ПФ.
чому я його мусив задавати 30 років тому?
може тому, що я податки платив, а ви - схоже ні
діти батьків утримувати не будуть - так чи інакше це буде робити держава. не з ЄСВ, так з інших податків. що насправді є й зараз
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Shaman
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