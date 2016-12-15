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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:15

  UA написав:
  M-Audio написав:Дивне питання. В старості працюють, якщо не накопичили на спокійне життя, а на пенсію жити дуже сумно. Якщо і ставити подібне питання, то - "нахіба тут працювати в молодості?" Десятиріччями сплачувати внески, щоб потім отримати що? Дулю?

Демографія
На гілці про нерухомість це питання вже обсмоктали.
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.

а пенсії поточним пенсіонерам з чого платити, якщо ніхто 55 років не буде платити податки? які в нас є егоїсти...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:27

  Shaman написав:
  UA написав:Демографія
На гілці про нерухомість це питання вже обсмоктали.
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.

а пенсії поточним пенсіонерам з чого платити, якщо ніхто 55 років не буде платити податки? які в нас є егоїсти...

Чому ви не задали це питання 30 років назад?
Діти будуть утримувати своїх батьків. Це ж очевидно, але без "справедливої" державної системи ПФ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:49

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Демографія
На гілці про нерухомість це питання вже обсмоктали.
Так, працювати офіційно, зі сплатою податків, тим кому зараз 55 та меньше глупо.

а пенсії поточним пенсіонерам з чого платити, якщо ніхто 55 років не буде платити податки? які в нас є егоїсти...

Чому ви не задали це питання 30 років назад?
Діти будуть утримувати своїх батьків. Це ж очевидно, але без "справедливої" державної системи ПФ.

чому я його мусив задавати 30 років тому?

може тому, що я податки платив, а ви - схоже ні :D

діти батьків утримувати не будуть - так чи інакше це буде робити держава. не з ЄСВ, так з інших податків. що насправді є й зараз
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 22:58

  UA написав:Діти будуть утримувати своїх батьків. Це ж очевидно, але без "справедливої" державної системи ПФ.

Є дуже багато сценаріїв, коли діти не можуть чи не хочуть утримувати своїх батьків. Оскільки в сучасному світі формально кинути людину напризволяще вважається неприпустимим, то якась пенсійна система все ж потрібно. Але така, щоб людина, в більшості випадків, собі пенсію заробляла сама, і отримувала те, що змогла заробити, а не те, що держава висмикнула у працюючих без їхньої згоди. Я тут в сусідній темі писав -- вважаю гарною ідеєю недержавні пенсійні фонди, з повною відповідальністю засновників до останньої фізичної особи (в тому числі в випадках, коли засновником є ТОВ), і с гарантією держави на 100% внесків, замість фонда гарантування банківських вкладів.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 00:15

  M-Audio написав:
вважаю гарною ідеєю недержавні пенсійні фонди, з повною відповідальністю засновників до останньої фізичної особи (в тому числі в випадках, коли засновником є ТОВ), і с гарантією держави на 100% внесків, замість фонда гарантування банківських вкладів.
але є одне але:
судді та прокурори у нас у державі - мерзотне лайно.
Це перехрещує абиякі гарні й правильні ідеї розвитку економіки й суспільства.
flysoulfly
 
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