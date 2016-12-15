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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 17 лип, 2024 19:58
Соціальні виплати: хто може отримати доплату до пенсії на догляд
👉 В Україні самотні пенсіонери у віці від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.
👉 Розмір такої доплати становить 944 грн (40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 грн).
👉 Для оформлення доплати, пенсіонер має написати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.
Також до заяви потрібно додати такі документи:
🟢висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
🟢паспорт;
🟢ідентифікаційний код.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 09:24
sens написав:
Соціальні виплати: хто може отримати доплату до пенсії на догляд
👉 В Україні самотні пенсіонери у віці від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.
👉 Розмір такої доплати становить 944 грн (40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 грн).
👉 Для оформлення доплати, пенсіонер має написати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.
Також до заяви потрібно додати такі документи:
🟢висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
🟢паспорт;
🟢ідентифікаційний код.
а сколько денег уходит ежемесячно на администрирование этого учета, кому можно 944 грн дать?
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