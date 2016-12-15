Ухвалені законодавчі рішення суттєво змінювали підходи до розрахунку пенсій. Через це багато громадян почали масово звертатися до суду, щоб відновити свої права на належну пенсію. Водночас ПФУ систематично не виконує судові рішення.
Моніторинг встановив, що держава фінансово неспроможна одразу погасити всю заборгованість на виконання усіх судових рішень. Тому виконання судового рішення у повному обсязі можливе лише за наявності відповідного бюджетного призначення коштом держбюджету.
У бюджеті ПФУ на 2023 рік були передбачені кошти на суму 360 млн грн. За інформацією ПФУ, з липня минулого року розпочалися виплати заборгованості за окремою бюджетною програмою, яких вистачило на виплати за 6586 рішеннями суду. На жаль, у цьому році такі виплати не розпочалися. Причиною є незатвердження Урядом Бюджету ПФУ на 2024 рік. На даний час сума заборгованості за рішеннями судів, ухвалених з 2013 року, становить майже 70 млрд гривень!
Звертаю увагу, що восени 2023 року Уряд анонсував оновлення пенсійної системи України. Одним із передбачених нововведень є запровадження бальної системи у нарахуванні пенсій. Планується, що вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, котрі вийшли на пенсію давно та нещодавно.
Сподіваюся, що під час розроблення нової концепції пенсійної реформи Мінсоцполітики та Уряд врахують недоліки попередніх реформ і пенсійна система стане справедливішою та прозорішою
Ірина_ Система пенсій в Україні виглядає круто на папері, коли думаєш про 4% з доходу, які мають скласти мільйон гривень до виходу на пенсію. Але тут є підводні камені. По-перше, щоб це реально працювало, економіка повинна бути стабільною, а у нас з цим можуть бути проблеми. Інфляція та інші економічні перепади можуть сильно вплинути на ці накопичення. Плюс, люди мають довіряти цій системі і бути впевненими, що їхні гроші не зникнуть у невідомому напрямку. Тож поки що це більше ідея, ніж реальність.
Marvel написав:Ірина_ Система пенсій в Україні виглядає круто на папері, коли думаєш про 4% з доходу, які мають скласти мільйон гривень до виходу на пенсію. Але тут є підводні камені. По-перше, щоб це реально працювало, економіка повинна бути стабільною, а у нас з цим можуть бути проблеми. Інфляція та інші економічні перепади можуть сильно вплинути на ці накопичення. Плюс, люди мають довіряти цій системі і бути впевненими, що їхні гроші не зникнуть у невідомому напрямку. Тож поки що це більше ідея, ніж реальність.
Мій досвід підказує що за всі роки незалежності краще працювати неофіційно і всі внески обмінювати в СКВ ніж отримати через 30 років суму на сплату комунальних послуг та трішки на макарони з сірниками
Marvel написав:Ірина_ Система пенсій в Україні виглядає круто на папері, коли думаєш про 4% з доходу, які мають скласти мільйон гривень до виходу на пенсію. Але тут є підводні камені. По-перше, щоб це реально працювало, економіка повинна бути стабільною, а у нас з цим можуть бути проблеми. Інфляція та інші економічні перепади можуть сильно вплинути на ці накопичення. Плюс, люди мають довіряти цій системі і бути впевненими, що їхні гроші не зникнуть у невідомому напрямку. Тож поки що це більше ідея, ніж реальність.
Мій досвід підказує що за всі роки незалежності краще працювати неофіційно і всі внески обмінювати в СКВ ніж отримати через 30 років суму на сплату комунальних послуг та трішки на макарони з сірниками
Досвід прекрасний. Але ви при цьому отримуєте пенсію, і не малу. Як ці дві тези поєднуються?
Hotab написав:Але ви при цьому отримуєте пенсію, і не малу.
Та навіть максимальна пенсія в 500$ -то не так і багато...
В порівнянні з цим? Для безбідного життя - небагато. (Хоча тут на форумі є спеціалісти жити на 120 дол/міс) Як порівнювати з середньою зп - так немало. Але тут питання принципу: людина про свій досвід, краще не платити внески і не отримувати. Але отримує.