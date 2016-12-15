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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:58

Соціальні виплати: хто може отримати доплату до пенсії на догляд

👉 В Україні самотні пенсіонери у віці від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.

👉 Розмір такої доплати становить 944 грн (40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 грн).

👉 Для оформлення доплати, пенсіонер має написати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.

Також до заяви потрібно додати такі документи:
🟢висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
🟢паспорт;
🟢ідентифікаційний код.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 09:24

  sens написав:Соціальні виплати: хто може отримати доплату до пенсії на догляд

👉 В Україні самотні пенсіонери у віці від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.

👉 Розмір такої доплати становить 944 грн (40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 грн).

👉 Для оформлення доплати, пенсіонер має написати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.

Також до заяви потрібно додати такі документи:
🟢висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
🟢паспорт;
🟢ідентифікаційний код.

а сколько денег уходит ежемесячно на администрирование этого учета, кому можно 944 грн дать?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:49

ПФУ заборгував громадянам за рішеннями судів щодо пенсій майже 70 млрд гривень

Хто ще не встиг сплатити судовий збір заради правового рішення питання про вчинення певних дій?

https://lb.ua/blog/dmytro_lubinets/6260 ... ensii.html

Ухвалені законодавчі рішення суттєво змінювали підходи до розрахунку пенсій. Через це багато громадян почали масово звертатися до суду, щоб відновити свої права на належну пенсію. Водночас ПФУ систематично не виконує судові рішення.

Моніторинг встановив, що держава фінансово неспроможна одразу погасити всю заборгованість на виконання усіх судових рішень. Тому виконання судового рішення у повному обсязі можливе лише за наявності відповідного бюджетного призначення коштом держбюджету.

У бюджеті ПФУ на 2023 рік були передбачені кошти на суму 360 млн грн. За інформацією ПФУ, з липня минулого року розпочалися виплати заборгованості за окремою бюджетною програмою, яких вистачило на виплати за 6586 рішеннями суду. На жаль, у цьому році такі виплати не розпочалися. Причиною є незатвердження Урядом Бюджету ПФУ на 2024 рік. На даний час сума заборгованості за рішеннями судів, ухвалених з 2013 року, становить майже 70 млрд гривень!

Звертаю увагу, що восени 2023 року Уряд анонсував оновлення пенсійної системи України. Одним із передбачених нововведень є запровадження бальної системи у нарахуванні пенсій. Планується, що вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, котрі вийшли на пенсію давно та нещодавно.

Сподіваюся, що під час розроблення нової концепції пенсійної реформи Мінсоцполітики та Уряд врахують недоліки попередніх реформ і пенсійна система стане справедливішою та прозорішою
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:48

Ірина_
Система пенсій в Україні виглядає круто на папері, коли думаєш про 4% з доходу, які мають скласти мільйон гривень до виходу на пенсію. Але тут є підводні камені. По-перше, щоб це реально працювало, економіка повинна бути стабільною, а у нас з цим можуть бути проблеми. Інфляція та інші економічні перепади можуть сильно вплинути на ці накопичення. Плюс, люди мають довіряти цій системі і бути впевненими, що їхні гроші не зникнуть у невідомому напрямку. Тож поки що це більше ідея, ніж реальність.
Marvel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:45

  Marvel написав:Ірина_
Система пенсій в Україні виглядає круто на папері, коли думаєш про 4% з доходу, які мають скласти мільйон гривень до виходу на пенсію. Але тут є підводні камені. По-перше, щоб це реально працювало, економіка повинна бути стабільною, а у нас з цим можуть бути проблеми. Інфляція та інші економічні перепади можуть сильно вплинути на ці накопичення. Плюс, люди мають довіряти цій системі і бути впевненими, що їхні гроші не зникнуть у невідомому напрямку. Тож поки що це більше ідея, ніж реальність.

Мій досвід підказує що за всі роки незалежності краще працювати неофіційно і всі внески обмінювати в СКВ ніж отримати через 30 років суму на сплату комунальних послуг та трішки на макарони з сірниками
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:18

  sens написав:
  Marvel написав:Ірина_
Система пенсій в Україні виглядає круто на папері, коли думаєш про 4% з доходу, які мають скласти мільйон гривень до виходу на пенсію. Але тут є підводні камені. По-перше, щоб це реально працювало, економіка повинна бути стабільною, а у нас з цим можуть бути проблеми. Інфляція та інші економічні перепади можуть сильно вплинути на ці накопичення. Плюс, люди мають довіряти цій системі і бути впевненими, що їхні гроші не зникнуть у невідомому напрямку. Тож поки що це більше ідея, ніж реальність.

Мій досвід підказує що за всі роки незалежності краще працювати неофіційно і всі внески обмінювати в СКВ ніж отримати через 30 років суму на сплату комунальних послуг та трішки на макарони з сірниками

Досвід прекрасний. Але ви при цьому отримуєте пенсію, і не малу. Як ці дві тези поєднуються?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22

Re: Пенсії в Україні

  Hotab написав:Але ви при цьому отримуєте пенсію, і не малу.

Та навіть максимальна пенсія в 500$ -то не так і багато...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:34

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Але ви при цьому отримуєте пенсію, і не малу.

Та навіть максимальна пенсія в 500$ -то не так і багато...

В порівнянні з цим?
Для безбідного життя - небагато. (Хоча тут на форумі є спеціалісти жити на 120 дол/міс)
Як порівнювати з середньою зп - так немало.
Але тут питання принципу: людина про свій досвід, краще не платити внески і не отримувати. Але отримує.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:42

Hotab Я порівнюю з тим, скільки людина платить в ПФ. Значно вигідніше взяти ці гроші і під 5% в $ інвестувати. Щоб почати отримувати профіт від пенсії, то потрібно прожити довше ніж до 80 років...
Дюрі-бачі
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