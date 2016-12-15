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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 13 сер, 2024 20:42
Hotab написав: Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Але ви при цьому отримуєте пенсію, і не малу.
Та навіть максимальна пенсія в 500$ -то не так і багато...
В порівнянні з цим?
Для безбідного життя - небагато. (Хоча тут на форумі є спеціалісти жити на 120 дол/міс)
Як порівнювати з середньою зп - так немало.
Але тут питання принципу: людина про свій досвід, краще не платити внески і не отримувати. Але отримує.
Хибне уявлення та або припущення.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 20:44
Дюрі-бачі написав:Hotab
Я порівнюю з тим, скільки людина платить в ПФ. Значно вигідніше взяти ці гроші і під 5% в $ інвестувати. Щоб почати отримувати профіт від пенсії, то потрібно прожити довше ніж до 80 років...
Для порозуміння що таке профіт для пенсіонера ? Працював 25 років і пішов на пенсію, ще через 25'років на пенсії ти вже в прибутку чи як мали на увазі??
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Додано: Вів 13 сер, 2024 20:45
Amethyst написав: Дюрі-бачі написав:Hotab
Я порівнюю з тим, скільки людина платить в ПФ. Значно вигідніше взяти ці гроші і під 5% в $ інвестувати. Щоб почати отримувати профіт від пенсії, то потрібно прожити довше ніж до 80 років...
Згоден, але ж поточні працівники платят внески для забезпечення пенсією поточних пенсів, а не для накопичення пенсії собі. Це особливість соціального забезпечення держави
Щоб поточних пенсіонерів забезпечувати треба теперішнім пенсіонерам працювати? Нахіба !?
Тільки треба щоб ВСІ працювали офіційно і сплачували податки.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 20:48
sens написав:
Для порозуміння що таке профіт для пенсіонера ? Працював 25 років і пішов на пенсію, ще через 25'років на пенсії ти вже в прибутку чи як мали на увазі??
Пенсіонери в середньому доживають до 76 років. Профіт це коли за ці 16 років на пенсії отримуєш від держави більше грошей, ніж якщо б податки, які заплатив в пенсійний фонд за життя, інвестував в якийсь класичний пенсійний фонд і отримував виплати звідти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 13 сер, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 20:50
Дюрі-бачі написав: sens написав:
Для порозуміння що таке профіт для пенсіонера ? Працював 25 років і пішов на пенсію, ще через 25'років на пенсії ти вже в прибутку чи як мали на увазі??
Пенсіонери в середньому доживають до 76 років. Профіт це коли за ці 16 років на пенсії отримуєш від держави більше грошей, ніж якщо б податки, які заплати в пенсійний фонд за життя, інвестував в якийсь класичний пенсійний фонд і отримував виплати звідти.
Внески як офіційно працюючий робити чи як неофіційно працюючий самому собі до накопичувального пенсійного фонду?
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sens
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Додано: Вів 13 сер, 2024 20:54
sens Порівнюю 3 кейси: працювати офіційно і платити всі податки, працювати в чорну і не платити нічого, а 22% відкладати на пенсійний рахунок і працювати в сіру (Зарплатний ФОП): платиш податки як з мінімалки, з решти відкладаєш. Перший варіант суттєво програє 2, а другий - трохи третьому.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 20:57
Дюрі-бачі написав:sens
Порівнюю 3 кейси: працювати офіційно і платити всі податки, працювати в чорну і не платити нічого, а 22% відкладати на пенсійний рахунок і працювати в сіру (Зарплатний ФОП): платиш податки як з мінімалки, з решти відкладаєш. Перший варіант суттєво програє 2, а другий - трохи третьому.
Ось і порахуйте по всім 3'варіантам через скільки років після 60 буде у Вас профіт ?
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:09
sens
Залежить від ЗП. Для мінімалки перший варіант дає профіт при 76+ роках життя, Для ЗП в 500$ перший варіант стає профітнішим при 82+ роках життя. При ЗП в 1000$ - стає при 102+ роках, при ЗП понад 1200$ - ніколи перший варіант не стає профітним. Третій варіант трохи вигідніший за другий, незалежно від ЗП, при 76+ роках життя. Припускав, що працює людина з 22 до 60 років і стабільній ЗП...
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