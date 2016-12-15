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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:17

  Дюрі-бачі написав:sens
Залежить від ЗП. Для мінімалки перший варіант дає профіт при 76+ роках життя, Для ЗП в 500$ перший варіант стає профітнішим при 82+ роках життя. При ЗП в 1000$ - стає при 102+ роках, при ЗП понад 1200$ - ніколи перший варіант не стає профітним. Третій варіант трохи вигідніший за другий, незалежно від ЗП, при 76+ роках життя. Припускав, що працює людина з 22 до 60 років і стабільній ЗП...

Порахую за Вас , офіційно вигідно працювати в державному секторі з початку військового стану. Для всіх службовців. Це про офіційно. Також вигідно неофіційно з початку військового стану всім іншим громадянам,тому що зменшується ризик стати мобілізованим ,тим паче дожити до пенсії.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:04

  Дюрі-бачі написав:Hotab Я порівнюю з тим, скільки людина платить в ПФ. Значно вигідніше взяти ці гроші і під 5% в $ інвестувати. Щоб почати отримувати профіт від пенсії, то потрібно прожити довше ніж до 80 років...
Ця система має свої проблеми..
Найголовніша що - ВІДСУТНІ крім зборів з зарплат кошти на утримування СЬОГОДНІШНІХ пенсіонерів...
Якби під час розвалу СРСР все що заробили працівники СРСР ( а в основному це було житло)- Держава передала цим працівникам, а їх нащадки за право отримати це житло платили б своїм батькам/бабусям, при повній відсутності пенсійних Державних внесків...
От тут може щось би й вийшло....
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