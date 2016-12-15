Додано: Сер 14 сер, 2024 16:09

sens написав: Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна. Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.

1 Систему обнулили популістичноа - фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштувалиб - приватне житло яке передали власникам , приблизно 1 млрд м2 -коштуваловід 300 млрд доларів2 Якби Україна не брала на себе обовязки СРСР по пенсійному забезпеченню для тих людей хто приватизував житло - шанси були...Ті хто приватизував - пенсії не отримують, бо з ними так/сяк СРСР-розплатився , але при цьому вони отримували капітал розміром в 100-500 пенсій мінімум... і ці пенсії їм би мали оплатити ті хто претендує на це жило, але при умові що ті хто претендує і виплачує пенсіонерам-не платить ЄСВ в Державний Бюджет.А так як житло було розподілено більш/менш рівномірно і претендували на нього родичі пенсіонера-то нічого дивного в тому що пенсіонер домовляється з родичем щоб той його житло викуповував...3 В той самий час, так як той хто викуповував житло не платив Пенсійний то нічого дивного в тому що Держава не зобовязана йому платити пенсію.Таким чином ситуація була б розвязана4 Наскільки треба бути примітивом що б і далі звинувачувати багатих....Люди взяли те що нічого не коштувало і довели його до стану коли воно щось коштує.Але соціал/совки і далі в парадигмі комунізмуЩоб всі були щасливі-треба в багатого забрати і бідному віддати...Ну маєте Венесуелу..невже цей приклад вас нічого не вчить?