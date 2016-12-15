|
|
|
Пенсії в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 14 сер, 2024 09:17
Дюрі-бачі написав:sens
Залежить від ЗП. Для мінімалки перший варіант дає профіт при 76+ роках життя, Для ЗП в 500$ перший варіант стає профітнішим при 82+ роках життя. При ЗП в 1000$ - стає при 102+ роках, при ЗП понад 1200$ - ніколи перший варіант не стає профітним. Третій варіант трохи вигідніший за другий, незалежно від ЗП, при 76+ роках життя. Припускав, що працює людина з 22 до 60 років і стабільній ЗП...
Порахую за Вас , офіційно вигідно працювати в державному секторі з початку військового стану. Для всіх службовців. Це про офіційно. Також вигідно неофіційно з початку військового стану всім іншим громадянам,тому що зменшується ризик стати мобілізованим ,тим паче дожити до пенсії.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17410
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 937 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 14 сер, 2024 14:04
Дюрі-бачі написав:Hotab
Я порівнюю з тим, скільки людина платить в ПФ. Значно вигідніше взяти ці гроші і під 5% в $ інвестувати. Щоб почати отримувати профіт від пенсії, то потрібно прожити довше ніж до 80 років...
Ця система має свої проблеми..
Найголовніша що - ВІДСУТНІ крім зборів з зарплат кошти на утримування СЬОГОДНІШНІХ пенсіонерів...
Якби під час розвалу СРСР все що заробили працівники СРСР ( а в основному це було житло)- Держава передала цим працівникам, а їх нащадки за право отримати це житло платили б своїм батькам/бабусям, при повній відсутності пенсійних Державних внесків...
От тут може щось би й вийшло....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27919
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2969 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:01
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав:Hotab
Я порівнюю з тим, скільки людина платить в ПФ. Значно вигідніше взяти ці гроші і під 5% в $ інвестувати. Щоб почати отримувати профіт від пенсії, то потрібно прожити довше ніж до 80 років...
Ця система має свої проблеми..
Найголовніша що - ВІДСУТНІ крім зборів з зарплат кошти на утримування СЬОГОДНІШНІХ пенсіонерів...
Якби під час розвалу СРСР все що заробили працівники СРСР ( а в основному це було житло)- Держава передала цим працівникам, а їх нащадки за право отримати це житло платили б своїм батькам/бабусям, при повній відсутності пенсійних Державних внесків...
От тут може щось би й вийшло....
Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17410
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 937 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 14 сер, 2024 16:09
sens написав:
Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.
1 Систему обнулили популістично
а - фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштували
б - приватне житло яке передали власникам , приблизно 1 млрд м2 -коштуваловід 300 млрд доларів
2 Якби Україна не брала на себе обовязки СРСР по пенсійному забезпеченню для тих людей хто приватизував житло - шанси були...
Ті хто приватизував - пенсії не отримують, бо з ними так/сяк СРСР-розплатився , але при цьому вони отримували капітал розміром в 100-500 пенсій мінімум... і ці пенсії їм би мали оплатити ті хто претендує на це жило, але при умові що ті хто претендує і виплачує пенсіонерам-не платить ЄСВ в Державний Бюджет.
А так як житло було розподілено більш/менш рівномірно і претендували на нього родичі пенсіонера-то нічого дивного в тому що пенсіонер домовляється з родичем щоб той його житло викуповував...
3 В той самий час, так як той хто викуповував житло не платив Пенсійний то нічого дивного в тому що Держава не зобовязана йому платити пенсію.
Таким чином ситуація була б розвязана
4 Наскільки треба бути примітивом що б і далі звинувачувати багатих....
Люди взяли те що нічого не коштувало і довели його до стану коли воно щось коштує.
Але соціал/совки і далі в парадигмі комунізму
Щоб всі були щасливі-треба в багатого забрати і бідному віддати...
Ну маєте Венесуелу..невже цей приклад вас нічого не вчить?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27919
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2969 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 14 сер, 2024 17:23
budivelnik написав: sens написав:
Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.
1 Систему обнулили популістично
а - фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштували
б - приватне житло яке передали власникам , приблизно 1 млрд м2 -коштуваловід 300 млрд доларів
2 Якби Україна не брала на себе обовязки СРСР по пенсійному забезпеченню для тих людей хто приватизував житло - шанси були...
Ті хто приватизував - пенсії не отримують, бо з ними так/сяк СРСР-розплатився , але при цьому вони отримували капітал розміром в 100-500 пенсій мінімум... і ці пенсії їм би мали оплатити ті хто претендує на це жило, але при умові що ті хто претендує і виплачує пенсіонерам-не платить ЄСВ в Державний Бюджет.
А так як житло було розподілено більш/менш рівномірно і претендували на нього родичі пенсіонера-то нічого дивного в тому що пенсіонер домовляється з родичем щоб той його житло викуповував...
3 В той самий час, так як той хто викуповував житло не платив Пенсійний то нічого дивного в тому що Держава не зобовязана йому платити пенсію.
Таким чином ситуація була б розвязана
4 Наскільки треба бути примітивом що б і далі звинувачувати багатих....
Люди взяли те що нічого не коштувало і довели його до стану коли воно щось коштує.
Але соціал/совки і далі в парадигмі комунізму
Щоб всі були щасливі-треба в багатого забрати і бідному віддати...
Ну маєте Венесуелу..невже цей приклад вас нічого не вчить?
Нажаль ваш математичний аналіз до державотворення України та зобов'язань немає спільних інтересів
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17410
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 937 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 14 сер, 2024 18:56
sens написав: budivelnik написав: sens написав:
Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.
1 Систему обнулили популістично
а - фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштували
б - приватне житло яке передали власникам , приблизно 1 млрд м2 -коштуваловід 300 млрд доларів
2 Якби Україна не брала на себе обовязки СРСР по пенсійному забезпеченню для тих людей хто приватизував житло - шанси були...
Ті хто приватизував - пенсії не отримують, бо з ними так/сяк СРСР-розплатився , але при цьому вони отримували капітал розміром в 100-500 пенсій мінімум... і ці пенсії їм би мали оплатити ті хто претендує на це жило, але при умові що ті хто претендує і виплачує пенсіонерам-не платить ЄСВ в Державний Бюджет.
А так як житло було розподілено більш/менш рівномірно і претендували на нього родичі пенсіонера-то нічого дивного в тому що пенсіонер домовляється з родичем щоб той його житло викуповував...
3 В той самий час, так як той хто викуповував житло не платив Пенсійний то нічого дивного в тому що Держава не зобовязана йому платити пенсію.
Таким чином ситуація була б розвязана
4 Наскільки треба бути примітивом що б і далі звинувачувати багатих....
Люди взяли те що нічого не коштувало і довели його до стану коли воно щось коштує.
Але соціал/совки і далі в парадигмі комунізму
Щоб всі були щасливі-треба в багатого забрати і бідному віддати...
Ну маєте Венесуелу..невже цей приклад вас нічого не вчить?
Нажаль ваш математичний аналіз до державотворення України та зобов'язань немає спільних інтересів
Жоден математичний аналіз ( особливо зроблений постфактум) не має відношення до тих процесів ЯКІ вже ВІДБУЛИСЬ...
Але матаналіз дає можливість тим хто сьогодні - зрозуміти чому ВЧОРА не вийшло....
І при цьому
Не гарантує що на підставі нього вийде краще...
От тільки один негараз
Ви або зостанетесь дурнями- або приречені винаходити велосипед з квадратними колесами...
Це ж не я сказавРозумні вчаться на чужих помилках
Нормальні на своїх
Дурні приречені повторювати як свої так і чужі..
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27919
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2969 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 15 сер, 2024 00:50
Жодна пенсійна система не розрахована на такий форс-мажор, як війна із втратою територій. Тому всі розрахунки зараз не мають ніякого сенсу.
Для мирних і спокійних часів, я вважаю, що державу потрібно майже повністю виключити із системи пенсійного забезпечення, залишивши в основному тільки надзорні функції. Пенсійним забезпеченням повинні займатись приватні пенсійні фонди, компанії з повною відповідальністю засновників і керівництва до останньої фізичної особи. Держава повинна гарантувати 100% збереження коштів при неплатіжоспроможності, а для цього контролювати діяльність і економічні показники, щоб розплачуватись із учасниками всеж таки більшою частиною коштами фонду (і його засновників), а не платників податків. Це замість гарантування вкладів в банках.
І участь в пенсійному фонді повинна бути обов'язковою тільки в обмеженому об'ємі, щоб розрахункова пенсія дозволяла не звертатись до держави по соціальну допомогу. А вище -- добровільно, але під гарантії держави.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3058
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2024 11:45
budivelnik написав:
фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштували
От такі дурощі не пишіть, з 1991 по 2000-ні ці фабрики, шахти, рудники, ТЕЦ приносили своїм власникам непогані бариші. Коли працював в аудиті - всякого такого багато надивився. Наприклад, совок добудував одне підприємство якраз під "перестройку". Нашим олігархам в 1991 році обладнання на цьому підприємстві дісталось прямо в целофані - новеньке!
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9262
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 1757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2024 15:21
BIGor написав: budivelnik написав:
фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштували
От такі дурощі не пишіть, з 1991 по 2000-ні ці фабрики, шахти, рудники, ТЕЦ приносили своїм власникам непогані бариші. Коли працював в аудиті - всякого такого багато надивився. Наприклад, совок добудував одне підприємство якраз під "перестройку". Нашим олігархам в 1991 році обладнання на цьому підприємстві дісталось прямо в целофані - новеньке!
Виключення з правил- тільки підтверджує загальне правило
Совок розвалився тому що не зміг СВОЇМИ підприємствами ЗАБЕЗПЕЧИТИ СВОЇХ мешканців...
Тому
Якщо в Африці у головного правителя-ролс-ройс..то це ніяк не говорить про те що Африка забезпечена хорошим транспортом...
ПС
і навіть те житло (1 млрд м2) яке було передане у власність -не все коштувало 300 доларів/м2...
Як мінімум 30% житла - нічого не коштувало.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27919
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2969 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|41169
|
|
|43
|56463
|
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
|
|10
|18324
|
|