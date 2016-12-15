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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:53

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:Для мирних і спокійних часів, я вважаю, що державу потрібно майже повністю виключити із системи пенсійного забезпечення, залишивши в основному тільки надзорні функції. Пенсійним забезпеченням повинні займатись приватні пенсійні фонди, компанії з повною відповідальністю засновників і керівництва до останньої фізичної особи. Держава повинна гарантувати 100% збереження коштів при неплатіжоспроможності, а для цього контролювати діяльність і економічні показники, щоб розплачуватись із учасниками всеж таки більшою частиною коштами фонду (і його засновників), а не платників податків. Це замість гарантування вкладів в банках.

Ще раз, як Ви пропонуєте це реалізувати в умовах:
1. Девальвації гривні
2. Недопуску витоку коштів із пенсійних фондів закордон?
Дюрі-бачі
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