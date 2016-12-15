Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:48

Дюрі-бачі написав: M-Audio написав: Для мирних і спокійних часів, я вважаю, що державу потрібно майже повністю виключити із системи пенсійного забезпечення... Для мирних і спокійних часів, я вважаю, що державу потрібно майже повністю виключити із системи пенсійного забезпечення...

Ще раз, як Ви пропонуєте це реалізувати в умовах:

1. Девальвації гривні

2. Недопуску витоку коштів із пенсійних фондів закордон? Ще раз, як Ви пропонуєте це реалізувати в умовах:1. Девальвації гривні2. Недопуску витоку коштів із пенсійних фондів закордон?

Не можна в пості всього написати. Там була примітка: для мирних і спокійних часів. Девальвація принципово в такі часи має бути обмежена якимось незначним відсотком, скажімо, від 1 до 2 відсотків на рік. У держави є абсолютно всі можливості це забезпечити, якщо знизити апетити влади. Це будь-якої держави стосується, але апетити влади в усіх державах зараз призводять до більшої девальвації, і зупинятись, нажаль, ніхто не збирається. Це проблема, але й сценарій насамперед гіпотетичний, бо хто ж таку корову в приватні руки віддасть?Стосовно другого пункту, не дуже зрозуміло, що мається на увазі, чи то як уявному пенсійному фонду працювати, коли за кордон не дають гроші вкласти (але я про таке не писав), чи то як не дати вивести гроші фонду за кордон без повернення. Якщо друге, то це, взагалі-то, злочинна схема, повинні працювати правоохоронці і наглядові органи. Принципової різниці немає, чи за кордон гроші вивели, чи через якусь прокладку по кишенях. І те, і те, повинно бути швидко припинено, до того, як призведе до значної втрати капіталу, а якщо ні, то -- державна гарантія, як зараз з банками.