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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:53

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:Для мирних і спокійних часів, я вважаю, що державу потрібно майже повністю виключити із системи пенсійного забезпечення, залишивши в основному тільки надзорні функції. Пенсійним забезпеченням повинні займатись приватні пенсійні фонди, компанії з повною відповідальністю засновників і керівництва до останньої фізичної особи. Держава повинна гарантувати 100% збереження коштів при неплатіжоспроможності, а для цього контролювати діяльність і економічні показники, щоб розплачуватись із учасниками всеж таки більшою частиною коштами фонду (і його засновників), а не платників податків. Це замість гарантування вкладів в банках.

Ще раз, як Ви пропонуєте це реалізувати в умовах:
1. Девальвації гривні
2. Недопуску витоку коштів із пенсійних фондів закордон?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:48

  Дюрі-бачі написав:
  M-Audio написав:Для мирних і спокійних часів, я вважаю, що державу потрібно майже повністю виключити із системи пенсійного забезпечення...

Ще раз, як Ви пропонуєте це реалізувати в умовах:
1. Девальвації гривні
2. Недопуску витоку коштів із пенсійних фондів закордон?

Не можна в пості всього написати. Там була примітка: для мирних і спокійних часів. Девальвація принципово в такі часи має бути обмежена якимось незначним відсотком, скажімо, від 1 до 2 відсотків на рік. У держави є абсолютно всі можливості це забезпечити, якщо знизити апетити влади. Це будь-якої держави стосується, але апетити влади в усіх державах зараз призводять до більшої девальвації, і зупинятись, нажаль, ніхто не збирається. Це проблема, але й сценарій насамперед гіпотетичний, бо хто ж таку корову в приватні руки віддасть?
Стосовно другого пункту, не дуже зрозуміло, що мається на увазі, чи то як уявному пенсійному фонду працювати, коли за кордон не дають гроші вкласти (але я про таке не писав), чи то як не дати вивести гроші фонду за кордон без повернення. Якщо друге, то це, взагалі-то, злочинна схема, повинні працювати правоохоронці і наглядові органи. Принципової різниці немає, чи за кордон гроші вивели, чи через якусь прокладку по кишенях. І те, і те, повинно бути швидко припинено, до того, як призведе до значної втрати капіталу, а якщо ні, то -- державна гарантія, як зараз з банками.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 14:13

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:але апетити влади в усіх державах зараз призводять до більшої девальвації
Апетити влади - це максимум 10% від Бюджетів( апетити ЧИСТИХ чиновників)
Далі починаються апетити НАСЕЛЕННЯ яке працює в Бюджетній сфері
І закінчується АПЕТИТИМИ всіх інших(наприклад платежі за народження дитини? це чиї апетити? або компенсація проїзду в транспорті? або доплата до ринкових тарифів в побутовому споживанні електроенергії?

Тому відділяти владу від населення...ба більше
протиставляти владу-населенню - це популістичний варіант який нікуди не приведе..
Ви можете помножити на нуль зарплати(доходи) сіддів/прокурорів/поліції/військових/медиків/вчителів.. - і що отримаєте на виході?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 15:14

M-Audio
1. 1998, 2008 були мирними, але девальвація була.
2. От уявіть собі, що пенсійний фонд збирає по мільярду доларів в місяць і більшу частину їх виводить закордон (на фондові біржі чи облігації США). Як це вплине на девальвацію?
Дюрі-бачі
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