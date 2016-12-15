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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:53
M-Audio написав:
Для мирних і спокійних часів, я вважаю, що державу потрібно майже повністю виключити із системи пенсійного забезпечення, залишивши в основному тільки надзорні функції. Пенсійним забезпеченням повинні займатись приватні пенсійні фонди, компанії з повною відповідальністю засновників і керівництва до останньої фізичної особи. Держава повинна гарантувати 100% збереження коштів при неплатіжоспроможності, а для цього контролювати діяльність і економічні показники, щоб розплачуватись із учасниками всеж таки більшою частиною коштами фонду (і його засновників), а не платників податків. Це замість гарантування вкладів в банках.
Ще раз, як Ви пропонуєте це реалізувати в умовах:
1. Девальвації гривні
2. Недопуску витоку коштів із пенсійних фондів закордон?
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:48
Дюрі-бачі написав: M-Audio написав:
Для мирних і спокійних часів, я вважаю, що державу потрібно майже повністю виключити із системи пенсійного забезпечення...
Ще раз, як Ви пропонуєте це реалізувати в умовах:
1. Девальвації гривні
2. Недопуску витоку коштів із пенсійних фондів закордон?
Не можна в пості всього написати. Там була примітка: для мирних і спокійних часів. Девальвація принципово в такі часи має бути обмежена якимось незначним відсотком, скажімо, від 1 до 2 відсотків на рік. У держави є абсолютно всі можливості це забезпечити, якщо знизити апетити влади. Це будь-якої держави стосується, але апетити влади в усіх державах зараз призводять до більшої девальвації, і зупинятись, нажаль, ніхто не збирається. Це проблема, але й сценарій насамперед гіпотетичний, бо хто ж таку корову в приватні руки віддасть?
Стосовно другого пункту, не дуже зрозуміло, що мається на увазі, чи то як уявному пенсійному фонду працювати, коли за кордон не дають гроші вкласти (але я про таке не писав), чи то як не дати вивести гроші фонду за кордон без повернення. Якщо друге, то це, взагалі-то, злочинна схема, повинні працювати правоохоронці і наглядові органи. Принципової різниці немає, чи за кордон гроші вивели, чи через якусь прокладку по кишенях. І те, і те, повинно бути швидко припинено, до того, як призведе до значної втрати капіталу, а якщо ні, то -- державна гарантія, як зараз з банками.
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M-Audio
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Додано: Суб 17 сер, 2024 14:13
M-Audio написав:
але апетити влади в усіх державах зараз призводять до більшої девальвації
Апетити влади - це максимум 10% від Бюджетів( апетити ЧИСТИХ чиновників)
Далі починаються апетити НАСЕЛЕННЯ яке працює в Бюджетній сфері
І закінчується АПЕТИТИМИ всіх інших(наприклад платежі за народження дитини? це чиї апетити? або компенсація проїзду в транспорті? або доплата до ринкових тарифів в побутовому споживанні електроенергії?
Тому відділяти владу від населення...ба більше
протиставляти владу-населенню - це популістичний варіант який нікуди не приведе..
Ви можете помножити на нуль зарплати(доходи) сіддів/прокурорів/поліції/військових/медиків/вчителів.. - і що отримаєте на виході?
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budivelnik
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Додано: Суб 17 сер, 2024 15:14
M-Audio
1. 1998, 2008 були мирними, але девальвація була.
2. От уявіть собі, що пенсійний фонд збирає по мільярду доларів в місяць і більшу частину їх виводить закордон (на фондові біржі чи облігації США). Як це вплине на девальвацію?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 17 сер, 2024 17:41
Дюрі-бачі написав:
От уявіть собі, що пенсійний фонд збирає по мільярду доларів в місяць і більшу частину їх виводить закордон (на фондові біржі чи облігації США). Як це вплине на девальвацію?
А ще уявіть що слоники розові....
Як тільки в Україні зявиться можливість якомусь фонду збирати по ???? і з цих зібраних щомісяця виводити по 1 млрд $ за кордон - то нас точно не буде цікавити питання девальвацій/ревальвацій...
Тому
Якщо фантазуєте в першій частині питання - то не стримуйте себе , фантазуйте і в частині відповіді.
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budivelnik
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:15
budivelnik ПФУ зібрав 451 млрд грн. за рік, якщо замінити солідарну систему на накопичувальну то їх треба буде кудись інвестувати.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:24
Дюрі-бачі написав:budivelnik
ПФУ зібрав 451 млрд грн. за рік .
1 Збирав цілий рік по +/-1 млрд $/місяць
2 Виплатив 769 млрд грн рік, тобто виплачував на (769-451)/12/41курс=0,64 млрд$ /місяць більше
А тепер опишіть стійку стабільну схему по якій
Зібрав 1 , виплатив 1,69, Вивів за кордон 1...
Так щоб не отримати реальний тюремний термін через 1 день після того як щось кудись СПРОБУВАВ вивести.
Тому я й писав
Не будуйте розових фантазій..
Спочатку треба зібрати по 1 млрд так щоб не треба було при цьому виплатити по 1,69....
Якщо ж економічна ситуація буде такою , що МОЖНА зібрати на 1 млрд більше ніж ПОТРІБНО заплатити..тоді питання девальвації-будуть проблемою яка в табелі рангів проблем буде займати місце в другому десятку..
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budivelnik
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Додано: Суб 17 сер, 2024 18:30
budivelnik
Так я не про те питаю: я у всіх прихильників накопичувальної системи питаю "куди має інвестувати пенсійний фонд гроші, щоб їх не з'їла девальвація?"
budivelnik написав:
А тепер опишіть стійку стабільну схему по якій
Зібрав 1 , виплатив 1,69, Вивів за кордон 1...
1.7 вз'яв від партнерів із ЄС та США, або надрукував
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 17 сер, 2024 19:02
Дюрі-бачі написав:
1.7 вз'яв від партнерів із ЄС та США, або надрукував
1 Це совок...Долари вам ніхто друкувати не дасть, а якщо будете друкувати гривню то треба питання ставити іншим макаром
як друк 70млрд грн в місяць вплине на девальвацію
2 З одного боку
Ви хочете щоб Вам дали право бути вільним і незалежним
а з другого ви нічого не маєте проти( ба більше-твердо переконані) що за ваші прорахунки хтось заплатить і при цьому нічого від вас не буде вимагати...
Ще раз
Політекономія соціалізму(читай совкова) дуже добре розписала як ПРАВИЛЬНО ділити , але так і не навчилась розуміти що СПОЧАТКУ треба ЗАРОБИТИ щоб було що ділити...
Політекономія капіталізму-розписала як правильно заробити...але совки її критикуютьза те що їх економічна догма правильніше ділить....
3 Може спочатку знайдете варіант звідки взяти 2,7 млрд доларів
, щоб 1,7 млрд віддати..і тільки ПІСЛЯ цього виникне проблема як зберегти той 1 млрд що залишиться.
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budivelnik
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