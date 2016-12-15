А коли я кажу, що треба переходити на Євро, то одразу кидають тапки
В кращому випадку виплат буде 1/2 від зібраних коштів...
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Суб 17 сер, 2024 19:56
Re: Пенсії в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 20:22
Re: Пенсії в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2024 20:34
budivelnik Причина девальвації в тому, що друкарський верстат є в чиновників, які його вмикають для вирішення власних проблем.
Перехід на Євро забере цей верстат і гарантує регулярну допомогу ЄС (Грецький варіант)
Коли твої специ (НБУ) не справляються із задачею то найкраще її віддати на аутсорс.
А в контексті пенсійного фонду перехід на Євро одразу вирішить обидві проблеми, про які я питав:
1) Не буде шаленої девальвації, тому можна вводити накопичувальну пенсію
2) Буде відкритий величезний ринок для інвестиції без ризику негативного валютного балансу.
Ввід накопичувальної пенсії при гривні буде аналогічним до "антидевальваційних" депозитів Ердогана: купа змарнованих грошей з бюджету і в решті-решт "кидок" пенсіонерів, які отримають в доларовому еквіваленті значно менше, ніж з них заберуть податків.
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