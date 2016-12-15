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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:56

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:треба вирішувати проблему неконтрольованої девальвації.

А коли я кажу, що треба переходити на Євро, то одразу кидають тапки
  M-Audio написав:але й виплачує їх.

В кращому випадку виплат буде 1/2 від зібраних коштів...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:22

Re: Пенсії в Україні

  Дюрі-бачі написав:А коли я кажу, що треба переходити на Євро, то одразу кидають тапки
Тобто труси-хрестик?
Проблема девальвації в тому що ми не перейшли на євро?
чи ми не перейшли на євро , бо не вирішили проблему девальвації?

Таке враження що на форумі пише не аспірант/викладач..а його син з садочку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:34

budivelnik Причина девальвації в тому, що друкарський верстат є в чиновників, які його вмикають для вирішення власних проблем.
Перехід на Євро забере цей верстат і гарантує регулярну допомогу ЄС (Грецький варіант)
Коли твої специ (НБУ) не справляються із задачею то найкраще її віддати на аутсорс.
А в контексті пенсійного фонду перехід на Євро одразу вирішить обидві проблеми, про які я питав:
1) Не буде шаленої девальвації, тому можна вводити накопичувальну пенсію
2) Буде відкритий величезний ринок для інвестиції без ризику негативного валютного балансу.

Ввід накопичувальної пенсії при гривні буде аналогічним до "антидевальваційних" депозитів Ердогана: купа змарнованих грошей з бюджету і в решті-решт "кидок" пенсіонерів, які отримають в доларовому еквіваленті значно менше, ніж з них заберуть податків.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 53545556
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