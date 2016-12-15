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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 19:56

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:треба вирішувати проблему неконтрольованої девальвації.

А коли я кажу, що треба переходити на Євро, то одразу кидають тапки
  M-Audio написав:але й виплачує їх.

В кращому випадку виплат буде 1/2 від зібраних коштів...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:22

Re: Пенсії в Україні

  Дюрі-бачі написав:А коли я кажу, що треба переходити на Євро, то одразу кидають тапки
Тобто труси-хрестик?
Проблема девальвації в тому що ми не перейшли на євро?
чи ми не перейшли на євро , бо не вирішили проблему девальвації?

Таке враження що на форумі пише не аспірант/викладач..а його син з садочку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 20:34

budivelnik
  budivelnik написав:Проблема девальвації в тому що ми не перейшли на євро?

Де я таке писав? Перехід на Євро - це спосіб вирішити проблему. Можна його порівняти із вдалим виходом заміж бідної дівчини за мільйонера.
Причина девальвації в тому, що друкарський верстат є в чиновників, які його вмикають для вирішення власних проблем.
Перехід на Євро забере цей верстат і гарантує регулярну допомогу ЄС (Грецький варіант)
Коли твої специ (НБУ) не справляються із задачею то найкраще її віддати на аутсорс.
А в контексті пенсійного фонду перехід на Євро одразу вирішить обидві проблеми, про які я питав:
1) Не буде шаленої девальвації, тому можна вводити накопичувальну пенсію
2) Буде відкритий величезний ринок для інвестиції без ризику негативного валютного балансу.

Ввід накопичувальної пенсії при гривні буде аналогічним до "антидевальваційних" депозитів Ердогана: купа змарнованих грошей з бюджету і в решті-решт "кидок" пенсіонерів, які отримають в доларовому еквіваленті значно менше, ніж з них заберуть податків.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 22:05

  Дюрі-бачі написав:
  M-Audio написав:треба вирішувати проблему неконтрольованої девальвації.

А коли я кажу, що треба переходити на Євро, то одразу кидають тапки
Так в євро така ж сама проблема. Воно теж девальвує значно швидше, ніж це потрібно для уникнення негативних наслідків стабільної (а значить, час від часу, ревальвуючої) валюти. Вважати, що європейскі чиновники соромляться залізти в кишеню пересічному, щоб закрити свої політичні потреби -- це наївно. Просто там співвідношення їхніх бажань до сукупної грошової маси інше, от і не так сильно впливає.
  M-Audio написав:але й виплачує їх.

В кращому випадку виплат буде 1/2 від зібраних коштів...
А от тут я б пропонував самий "смаколик". Пенсійний внесок повинен бути власністю людини, із передачею у спадщину, а не так, що "немає людини - немає проблеми".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:01

Re: Пенсії в Україні

  Дюрі-бачі написав:Перехід на Євро - це спосіб вирішити проблему.
Не шановний шукач грантів закарпатської науки.....
Для того щоб перейти на ЄВРО - треба виконати низку умов, які виставляє Євросоюз...
Серед яких
Утримання параметрів боргу і дефіциту
утримання інфляції
стабілізація курсу національної валюти до Євро
Я розумію , що в суботу після мало-мало вінчіка-так легко генеруються
Геніальні ідеї...
от тільки їх користь можна визначити додавши всього одну букву
Генітальні ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:14

Re: Пенсії в Україні

  budivelnik написав:Я розумію...

шо геніальні, шо генітальні... абсолютно пофіг, коли не зв'язуватися з будь-якою державою.
Просто людина світу.
Заробляє в інеті, сплачує податки через податкових агентів у будь-якій країні і самостійно забезпечує собі повсякдення довічно.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:19

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Перехід на Євро - це спосіб вирішити проблему.
Не шановний шукач грантів закарпатської науки.....
Для того щоб перейти на ЄВРО - треба виконати низку умов, які виставляє Євросоюз...
Серед яких
Утримання параметрів боргу і дефіциту
утримання інфляції
стабілізація курсу національної валюти до Євро
Я розумію , що в суботу після мало-мало вінчіка-так легко генеруються
Геніальні ідеї...
от тільки їх користь можна визначити додавши всього одну букву
Генітальні ....

Вибачте, а що, країна може перейти на Євро без приєднання до Євросоюзу???
Але я все ж наголошую, що не так важливо, хто саме буде друкувати гроші. Хто б це не робив, це робиться саме з метою фактичного пограбування тих, хто ці гроші заробив власною працею, а під яким приводом чи прапором -- байдуже. В пенсійній системи США це дещо нівелюється за рахунок інвестицій в фондовий ринок. Але це підпорка, а не вирішення суті проблеми.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 23:36

  M-Audio написав:що не так важливо, хто саме буде друкувати гроші. Хто б це не робив, це робиться саме з метою фактичного пограбування тих, хто ці гроші заробив власною працею, а під яким приводом чи прапором -- байдуже.
А може по порядку
1 Гроші це інструмент обміну...Такий собі універсальний урівнювач
2 Гляньте логічно
а - гроші друкують багаті
б - в багатих - багато грошей
в - в бідних мало грошей....
Який резон Багатим робити свої гроші гіршими?
3 Отже прийдеться тоді повертатись до початку
Є момент створення товару/послуг
Є момент оплати за створення товару послуг.
Чомусь бідні вважають що їм недоплачують...
Але от халепа
Продуктивність праці бідних - на порядок нижча ніж продуктивність праці багатих
Залежить це від тих інструментів/технологій які використовуються у виробництві.
Але інструментами/технологіями володіють багаті - а раз так то резонно що за використання бідними цих інструментів - багаті з бідних беруть плату, яка приблизно дорівнює в місяць 1/50 - 1/70 вартості цього інструмента
При цьому зарплата працівників які ВИКОРИСТОВУЮТЬ ці інструменти ВИЩА в перерахунку на годину праці( і як правило комфортніша) ніж зарплата бідного працівника.

От і виходить
Чи більше буде інструментів - тим краще оплатять годину роботи
Інструменти можуть купити тільки багаті( бо вони коштують пяти-семи річну зарплату того хто буде використовувати цей інструмент )
Висновок
Хороші зарплати будуть тільки в тому випадку коли буде багато багатих.

Ба більше
бідний не окуповує своє життя перед Державою , бо він отримує від Держави більше ніж сплачує
А Закон збереження матерії каже
Ніщо нізвідки не береться і нікуди не зникає.
budivelnik
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