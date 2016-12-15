Додано: Суб 17 сер, 2024 23:36

M-Audio написав: що не так важливо, хто саме буде друкувати гроші. Хто б це не робив, це робиться саме з метою фактичного пограбування тих, хто ці гроші заробив власною працею, а під яким приводом чи прапором -- байдуже. що не так важливо, хто саме буде друкувати гроші. Хто б це не робив, це робиться саме з метою фактичного пограбування тих, хто ці гроші заробив власною працею, а під яким приводом чи прапором -- байдуже.

А може по порядку1 Гроші це інструмент обміну...Такий собі універсальний урівнювач2 Гляньте логічноа - гроші друкують багатіб - в багатих - багато грошейв - в бідних мало грошей....Який резон Багатим робити свої гроші гіршими?3 Отже прийдеться тоді повертатись до початкуЄ момент створення товару/послугЄ момент оплати за створення товару послуг.Чомусь бідні вважають що їм недоплачують...Але от халепаПродуктивність праці бідних - на порядок нижча ніж продуктивність праці багатихЗалежить це від тих інструментів/технологій які використовуються у виробництві.Але інструментами/технологіями володіють багаті - а раз так то резонно що за використання бідними цих інструментів - багаті з бідних беруть плату, яка приблизно дорівнює в місяць 1/50 - 1/70 вартості цього інструментаПри цьому зарплата працівників які ВИКОРИСТОВУЮТЬ ці інструменти ВИЩА в перерахунку на годину праці( і як правило комфортніша) ніж зарплата бідного працівника.От і виходитьЧи більше буде інструментів - тим краще оплатять годину роботиІнструменти можуть купити тільки багаті( бо вони коштують пяти-семи річну зарплату того хто буде використовувати цей інструмент )ВисновокХороші зарплати будуть тільки в тому випадку коли буде багато багатих.Ба більшебідний не окуповує своє життя перед Державою , бо він отримує від Держави більше ніж сплачуєА Закон збереження матерії кажеНіщо нізвідки не береться і нікуди не зникає.