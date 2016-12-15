Додано: Нед 18 сер, 2024 00:52

budivelnik написав: M-Audio написав: що не так важливо, хто саме буде друкувати гроші. Хто б це не робив, це робиться саме з метою фактичного пограбування тих, хто ці гроші заробив власною працею, а під яким приводом чи прапором -- байдуже. що не так важливо, хто саме буде друкувати гроші. Хто б це не робив, це робиться саме з метою фактичного пограбування тих, хто ці гроші заробив власною працею, а під яким приводом чи прапором -- байдуже.

а - гроші друкують багаті

Який резон Багатим робити свої гроші гіршими? а - гроші друкують багатіЯкий резон Багатим робити свої гроші гіршими?

Чомусь бідні вважають що їм недоплачують...

Статки тих багатих, що можуть впливати на монетарну політику держави, не в грошах, а в активах, цінність яких мало залежить від ціни валюти. А от гроші в них зазвичай запозичені, тобто чим більше вони здешевшають від займа до повернення, тим їм, в цілому, краще.А тут вас вже не в той напрям завернуло. Я не казав, що страждають лише бідні, я казав про тих, хто заробив гроші власною працею, а не отримав від центрального банку. А це і багаті також, за виключенням вищої ланки впливових осіб в державі. І я також не уточнював, що ця праця повинна бути виключно на заводі за верстатом. Але є нюанс. Центральний банк, що робить гроші із нічого, завжди взмозі запропонувати кращі умови, ніж той, що їх попередньо має заробити. І питання повернення або неповернення цих грошей також не стоїть так гостро. Якщо центральному банку не повернуть якийсь мілліард грошей, яких він все одно взяв із вакума, то йому байдуже, на відміну від приватного кредитора, що знає, яким чином йому ці гроші далися.