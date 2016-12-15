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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:23

Re: Пенсії в Україні

  budivelnik написав:Для того щоб перейти на ЄВРО - треба виконати низку умов, які виставляє Євросоюз...

Пишу вдесяте: Грецький варіант. Ми пишемо красивий звіт, ЄС закриває очі і підписує його.
ИМХО це єдиний варіант як не кинути пенсіонерів, особливо ветеранів війни
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 09:44

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Для того щоб перейти на ЄВРО - треба виконати низку умов, які виставляє Євросоюз...
Пишу вдесяте: Грецький варіант. Ми пишемо красивий звіт, ЄС закриває очі і підписує його.
ИМХО це єдиний варіант як не кинути пенсіонерів, особливо ветеранів війни
Ще раз для фантазерів , чиї фантазії межують з шахрайством....
1 Не думайте що ви найвправніший шахрай...є й кращі
2 На кожну дупу з закаулками - є болт з лівою різьбою.


А взагалі
Поясніть мені
Як можна збудувати щось стійке й надійне, якщо першим кроком є -
давайте надурим...
А якщо нас?
budivelnik
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