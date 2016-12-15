Пишу вдесяте: Грецький варіант. Ми пишемо красивий звіт, ЄС закриває очі і підписує його.
ИМХО це єдиний варіант як не кинути пенсіонерів, особливо ветеранів війни
|
|
|
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 18 сер, 2024 09:23
Re: Пенсії в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2024 09:44
Ще раз для фантазерів , чиї фантазії межують з шахрайством....
1 Не думайте що ви найвправніший шахрай...є й кращі
2 На кожну дупу з закаулками - є болт з лівою різьбою.
А взагалі
Поясніть мені
Як можна збудувати щось стійке й надійне, якщо першим кроком є -
давайте надурим...
А якщо нас?
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:09
В вас дивна логіка. Девальвація впливає, але не сама по собі. Я не можу прийти до вас із своїми грошами, і купити у вас стількі ж вашої праці, як раніше, тому що до вас попередньо прийши й купили левову частку вашої праці ті, хто гроші отримав "нахаляву", тобто в кредит, який ніколи не буде повернуто. Ви за свою працю захочете більше грошей. Я за свою, можливо, теж, але це питання майбутнього. Якщо я збираю кілька років на купівлю будинку, то за цей час частку мого майбутнього будинку (на який я заробив своєю працею) вже прийшли і купили ті, хто отримав гроші просто так, і мені доведеться купляти менший або інший будинок.
Ото ж і воно, але навіщо це робиться? Для "переміщеня частини результату праці" придумали податки, і саме за рахунок податків підтримуються ті, хто "заробив менше", або взагалі нічого не заробив. А ось розпорядження "додатковим капіталом", що виник внаслідок емісії -- це прівелей суто наближених, і це майже ніяк не можна проконтролювати.
А головне -- в такий спосіб оподатковуються не тільки доходи, але й статки, причому постійно. І наскладати собі на пенсію у довгострок грошима не вийде. Тому й пенсійний фонд, що буде скирдувати не в грошах, а в інших активах. Але шляхом емісії держава забирає і в нього теж. Тому без подолання нестримного бажання держави друкувати гроші всі приречені на постійний біг. До речі, в Україні зараз ще один тренд -- держава (через нацбанк і далі через комерційні банки) взагалі відмовляється визнавати власністю громадянина гроші, що були зароблені ним раніше. Тобто апріорі визначається, що накопичити гроші впродовж тривалого часу громадянин не може, а хто таке стверджує, то значить намагається прикрити цим якусь незаконну діяльність.
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:19
Re: Пенсії в Україні
А друк грошей це просто ще один додатковий податок.
І податок вводиться тоді коли суспільство не може за рахунок основних податків розрахуватись з тим що САМЕ СОБІ НАОБІЦЯЛО.
Ще раз
Для правильного вирішення проблеми - треба правильно поставити умови задачі.
Тільки тоді може вдасться вирішити.
Правильно поставлені умови задачі це
Як підняти продуктивність праці і зменшити вже закріплені в Конституції різноманітні пільги, таким чином щоб обєм створених товарів/послуг в Державі став рівним обєму роздаваємих товарів/послуг...
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:21
Re: Пенсії в Україні
Податки збираються тільки коли гроші рухаються в економіці. Якщо гроші скирдуються, то податки з них не зібрати, саме тому й роблять штучну інфляцію, щоб забрати гроші в тих, хто їх не витрачає.
З точки зору якщо пенсії, якщо можна інвестувати накопичення в диверсифіковані джерела, ну хоча б в акції всього ЄС, а не одної України, то воно +/- оправдано, а в ідеалі б інвестувати в акції всього світу + частинку (1/3) в золото .
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:30
Взагалі зберігання в ГРОШАХ - це пряме стимулювання їхнього друку...
Давайте на пальцях
Гроші це засіб для обслуговування створення товарної маси.
Тобто
Певну кількість товарної маси - обслуговує певна кількість грошової маси.
Якщо частину грошової маси вилучити з цього обороту то відразу виникне два варіанти
а - зменшиться виготовлення товарної маси товарів/послуг
або
б - ЦБ надрукує тут суму грошової маси яка необхідна для збереження необхідного балансу між товарною ігрошовою масами.
Тому зберігати можна або в товарах ( таких мізер
або в акціях бізнесових структур - тут у нас ще кінь не валявся
Додано: Нед 18 сер, 2024 10:43
Re: Пенсії в Україні
одна із їх функцій.
Якщо уявити ідеальний світ без інфляції, то через кілька десятків років він би перейшов до балансу і обіг грошей був би як в нашому світі, але попит змістився б з дешевих товарів і послуг на дорогі (авто, нерухомість) і головне: прості люди б звільнились від кредитного рабства.
В контексті накопичувальної пенсії: євро значно менше зло, ніж гривня. Ринок ЄС значно менш ризикований, ніж України. Звісно перехід на долар і ринок США був би кращим, але це значно менш ймовірно ніж перехід на Євро.
Так до ЄС ми якраз приєднуємось і з точки зору торгівлі та міграції вже приєднались.
|