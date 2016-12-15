Додано: Нед 18 сер, 2024 10:09

budivelnik написав: 2 Саме тому що і Ви і Я обмінюємось результатами НАШОЇ праці, - то на нас не впливає ні девальвація ні Ревальвація... 2 Саме тому що і Ви і Я обмінюємось результатами НАШОЇ праці, - то на нас не впливає ні девальвація ні Ревальвація...

Гроші ЦБ надрукував ( читай перемістив частину результатів Вашої праці від Вас до того хто зробив менше а отримав так само як і Ви.

В вас дивна логіка. Девальвація впливає, але не сама по собі. Я не можу прийти до вас із своїми грошами, і купити у вас стількі ж вашої праці, як раніше, тому що до вас попередньо прийши й купили левову частку вашої праці ті, хто гроші отримав "нахаляву", тобто в кредит, який ніколи не буде повернуто. Ви за свою працю захочете більше грошей. Я за свою, можливо, теж, але це питання майбутнього. Якщо я збираю кілька років на купівлю будинку, то за цей час частку мого майбутнього будинку (на який я заробив своєю працею) вже прийшли і купили ті, хто отримав гроші просто так, і мені доведеться купляти менший або інший будинок.Ото ж і воно, але навіщо це робиться? Для "переміщеня частини результату праці" придумали податки, і саме за рахунок податків підтримуються ті, хто "заробив менше", або взагалі нічого не заробив. А ось розпорядження "додатковим капіталом", що виник внаслідок емісії -- це прівелей суто наближених, і це майже ніяк не можна проконтролювати.А головне -- в такий спосіб оподатковуються не тільки доходи, але й статки, причому постійно. І наскладати собі на пенсію у довгострок грошима не вийде. Тому й пенсійний фонд, що буде скирдувати не в грошах, а в інших активах. Але шляхом емісії держава забирає і в нього теж. Тому без подолання нестримного бажання держави друкувати гроші всі приречені на постійний біг. До речі, в Україні зараз ще один тренд -- держава (через нацбанк і далі через комерційні банки) взагалі відмовляється визнавати власністю громадянина гроші, що були зароблені ним раніше. Тобто апріорі визначається, що накопичити гроші впродовж тривалого часу громадянин не може, а хто таке стверджує, то значить намагається прикрити цим якусь незаконну діяльність.