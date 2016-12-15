Додано: Нед 18 сер, 2024 11:58

budivelnik написав: Певну кількість товарної маси - обслуговує певна кількість грошової маси.

Якщо частину грошової маси вилучити з цього обороту то відразу виникне два варіанти

а - зменшиться виготовлення товарної маси товарів/послуг

або

б - ЦБ надрукує тут суму грошової маси яка необхідна для збереження необхідного балансу між товарною ігрошовою масами. Певну кількість товарної маси - обслуговує певна кількість грошової маси.Якщо частину грошової маси вилучити з цього обороту то відразу виникне два варіантиа - зменшиться виготовлення товарної маси товарів/послугабоб - ЦБ надрукує тут суму грошової маси яка необхідна для збереження необхідного балансу між товарною ігрошовою масами.

Баланс між товарною і грошовою масою - це міф, яким свого часу обгрунтовували відмову від золотого стандарту. Цей баланс не потрібен взагалі. Грошей повинно вистачати на такі речі: забезпечення обігу розрахунків, забезпечення оперативного накопичення капіталу для реалізації бізнес-проектів. Здається, все. Думка про те, що кожна вироблена праска повинна мати свій еквівалент в грошовій масі -- хибна. Гроші на цю праску потрібні лише поки її покупець ці гроші заробляє, тримає на рахунку, розраховується в магазині, і постачальники/виробники розподіляють їх на майбутні витрати. Після цього гроші вже не потрібні. Але держава, одного разу випустивши гроші під цю праску, вже ніколи не вилучить їх із обігу, але натомість із задоволенням надрукує ще грошей під ще одну виготовлену праску, адже "економіка зростає".А щоб накопичені гроші не вилучались з обороту, якраз і потрібні привабливі програми накопичення, з яких пенсіонна -- найбільш приваблива. Накопичувальний пенсіонний фонд, отримавши гроші, не стане складати їх у сейфі, бо, як мінімум, засновники самі хочуть на цих грошах щось заробити. Таким чином, гроші повернуться до обігу, а зароблена майбутнім пенсіонером частка зафіксується в активах, що придбані фондом. А бізнес, який потребує грошей, буде звертатись не до держави, а до тих, хто ці гроші вже заробив, і пропонуватиме умови, які будуть цікаві власникам грошей, а не центробанку, якому в принципі цікавий будь-який заробіток з нічого.А далі цікавий момент: ось виробники виробляли і продавали праски впродовж десяти років, і тепер у кожного, кому потрібна праска, вона вже є. Продажі впали в десять разів, виробництво, відповідно. Все, прасок стало багато, але грошей під ці праски майже зовсім вже не треба! Але якщо всі ці гроші залишились в обігу, то й ціни на праски почнуть зростати (кому треба все одно куплять, бо гроші є), а відповідно і інфляція. Щоб цього не сталося, гроші повинні поступово вилучатись із економіки, і центробанк може це робити, адже його кредити постійно йому повертаються, і досить просто видавати менше нових. Я б назвав це здоровим сповільненням економіки, але це страшний сон для можновладців. Тому вони вигадали таке явище як "стимулювання", тобто знову друк, щоб у потенційних споживачів з'явились гроші, і вони скупили залишки прасок, навіть якщо нагальної потреби і немає, а виробники знову запустили виробництво. Звісно, в першу чергу "закупляються" ті, до кого ці кошти потрапили спочатку, тобто наближені. Коли гроші доходять до споживачів прасок, інфляція вже суттєва, тому цільова група споживачів отримала значно менше можливостей, хоча прасок всеж вдалося в результаті продати більше. Неважко уявити, що для підтримання видимості позитивних результатів процес необхідно не тільки повторювати, але й постійно прискорювати, і колись воно доходить до межі, коли перестає працювати. Тоді оголошується "криза", вигодонабувачі відходять з мішками накопиченого скарбу (в будь-якому вигляді), а ті, кому пощастило менше, знову беруть на себе весь тягар з "перезапуску" відносин і хоронять в душі останню надію на заслужений відпочинок. А Дюрі-Бачі продовжує стверджувати, що оті багатії -- вони набагато продуктивніші за інших, бо бачте, скільки "заробили", та ще й податків сплатили немало. Але ж дійсно позитивним результатом було б саме запобігання цієї кризи шляхом тонкого підлаштування грошової маси до змінливого стану економіки, а не оце все. Тільки на цьому грошей багато підняти не вдастся, а будиночок на узбережжі і новий "Бугатті" кожному хочеться, ось і результат.