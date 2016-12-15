Додано: Нед 18 сер, 2024 12:48

budivelnik написав: 1 Для того щоб пересічні ставали БІЛЬШ продуктивно працювати - то звідкись треба брати інструменти вартістю в 50-60 місячних зарплат працівника

2 В самого пересічного таких заощаджень немає ( і не буде як би тонко не регулювався друк грошей) 1 Для того щоб пересічні ставали БІЛЬШ продуктивно працювати - то звідкись треба брати інструменти вартістю в 50-60 місячних зарплат працівника2 В самого пересічного таких заощаджень немає ( і не буде як би тонко не регулювався друк грошей)

3 ... він і далі буде ОРЕНДУВАТИ інструменти в тих хто є їх власником

Це неправда. Досить згадати, що в період становлення капіталізму було можливо стати бізнесменом, заробивши початковий капітал на звичайній роботі, або з підработкою. І не в останню чергу тому, що за час збирання необхідний для старту мінімум не зростав в три рази.До того ж, інструмент, можливо, не коштував би 50 місячних зарплат, якщо б БАГАТИЙ не мав змоги взяти ці гроші у держави, а йшов би за позикою до БІДНОГО, пропонуючи йому цікаві для нього умови. Тут ще такий момент, скількі там доходність по облігаціям держказначейства США? Відсотків 3-4? Так ось, якщо до мене прийде хтось із пропозицією вкластись під 3-4 відсотки, то мені буде зовсім не цікаво дати йому грошей, бо прибуток від тієї кількості, що я можу дати, не вартує ризиків і турбот. Але ФРС залюбки купляє ці облігації, отримуючи мільярдні доходи, тому що має необмежений ресурс грошей. І навіть якщо уряд раптом не поверне гроші ФРС, вакуму від цього не стане гірше, на відміну від мене. Якщо б уряд США не мав змоги звернутись до ФРС, йому б довелося звертатись до мене, і пропонувати щось вигідніше (так, я знаю, что облігації не тільки ФРС купляє, але там той самий принцип). Через кілька років я вже мав би вибір - продовжувати давати в борг, або все ж таки купити той станок за 50 зарплат (який би так і коштував 50 початкових зарплат, а можливо й менше, але не 150 тих початкових зарплат).В нинішній моделі в пересічного ніколи не з'явиться можливість стати власником, так як він ніколи не зможе накопичити необхідний капітал. І те саме із пенсіями -- пересічний не зможе назбирати на 15-20 років безтурботного життя, і вимушений чекати подачки від держави. Єдиний спосіб побороти це -- приборкати інфляцію, але цього не дадуть зробити багаті.