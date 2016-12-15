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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 18 сер, 2024 12:04
M-Audio написав:
Все, прасок стало багато, але грошей під ці праски майже зовсім вже не треба! Але якщо всі ці гроші залишились в обігу, то й ціни на праски почнуть зростати (кому треба все одно куплять, бо гроші є), а відповідно і інфляція. Щоб цього не сталося, гроші повинні поступово вилучатись із економіки, і центробанк може це робити, адже його кредити постійно йому повертаються, і досить просто видавати менше нових.
Це фантазії на вільну тему.
Дайте собі відповідь
Номенклатура і кількість товарів які ви використовуєте в повсякденному житті - збільшилась чи зменшилась?..
Тепер по праскам - приклад хороший..але досить примітивний.
а - підошва праски стирається( до неї починає все липнути) на протязі рік-три( якщо ви дуже акуратні)
б - кількість прасок в використанні сімї-збільшується( є великі, маленькі, для рукавів і так далі) на відміну від праски вашої бабусі яка переходила у спадок разом з швейною машинкою зінгер...
Тому можете й далі фантазувати...
Просто Ваші фантазії це навіть не прояснення напрямку...
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:08
M-Audio написав:
А Дюрі-Бачі продовжує стверджувати, що оті багатії -- вони набагато продуктивніші за інших,
Ви не правильно трактуєте те що читаєте, тим більше що це я стверджував про багатих як платників......
1 Для того щоб пересічні ставали БІЛЬШ продуктивно працювати - то звідкись треба брати інструменти вартістю в 50-60 місячних зарплат працівника
2 В самого пересічного таких заощаджень немає ( і не буде як би тонко не регулювався друк грошей)
3 Тому пересічному треба чекати поки в БАГАТОГО зявляться зароблені ним кошти за які цей багатий купить пересічному інструменти/технології і після того як пересічний навчиться їх використовувати -його погодинна плата зросте...Тобто якщо в пересічного вистарчить клепки заощадити на майбутнє-він з часом перетвориться в багатого
Не вистрачить -він і далі буде ОРЕНДУВАТИ інструменти в тих хто є їх власником
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:14
Всі ми чудово розуміємо, що багаті (ті хто може жити на пасивний дохід від своїх капіталів і нічого не робити) ніколи не відмовляться від поточної моделі, тому доводиться жити в реальному світі і пристосовуватись до його умов.
Тобто в України зараз є 3 шляхи:
1. Знайти спонсора, який буде виконувати наші зобов'язання перед існуючими пенсіонерами, і запропонувати робочу модель накопичень для майбутніх пенсіонерів.
2. Кинути і існуючих і майбутніх пенсіонерів через постійну девальвацію гривні.
3. Кинути існуючих пенсіонерів відмовившись виплачувати свої зобов'язання і запропонувати робочу* модель накопичень для майбутніх пенсіонерів, але з дуже високими ризиками.
Перший варіант вже 2,5 роки працює чудово
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Додано: Нед 18 сер, 2024 12:48
budivelnik написав:
1 Для того щоб пересічні ставали БІЛЬШ продуктивно працювати - то звідкись треба брати інструменти вартістю в 50-60 місячних зарплат працівника
2 В самого пересічного таких заощаджень немає ( і не буде як би тонко не регулювався друк грошей)
Це неправда. Досить згадати, що в період становлення капіталізму було можливо стати бізнесменом, заробивши початковий капітал на звичайній роботі, або з підработкою. І не в останню чергу тому, що за час збирання необхідний для старту мінімум не зростав в три рази.
До того ж, інструмент, можливо, не коштував би 50 місячних зарплат, якщо б БАГАТИЙ не мав змоги взяти ці гроші у держави, а йшов би за позикою до БІДНОГО, пропонуючи йому цікаві для нього умови. Тут ще такий момент, скількі там доходність по облігаціям держказначейства США? Відсотків 3-4? Так ось, якщо до мене прийде хтось із пропозицією вкластись під 3-4 відсотки, то мені буде зовсім не цікаво дати йому грошей, бо прибуток від тієї кількості, що я можу дати, не вартує ризиків і турбот. Але ФРС залюбки купляє ці облігації, отримуючи мільярдні доходи, тому що має необмежений ресурс грошей. І навіть якщо уряд раптом не поверне гроші ФРС, вакуму від цього не стане гірше, на відміну від мене. Якщо б уряд США не мав змоги звернутись до ФРС, йому б довелося звертатись до мене, і пропонувати щось вигідніше (так, я знаю, что облігації не тільки ФРС купляє, але там той самий принцип). Через кілька років я вже мав би вибір - продовжувати давати в борг, або все ж таки купити той станок за 50 зарплат (який би так і коштував 50 початкових зарплат, а можливо й менше, але не 150 тих початкових зарплат).
3 ... він і далі буде ОРЕНДУВАТИ інструменти в тих хто є їх власником
В нинішній моделі в пересічного ніколи не з'явиться можливість стати власником, так як він ніколи не зможе накопичити необхідний капітал. І те саме із пенсіями -- пересічний не зможе назбирати на 15-20 років безтурботного життя, і вимушений чекати подачки від держави. Єдиний спосіб побороти це -- приборкати інфляцію, але цього не дадуть зробити багаті.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:01
budivelnik написав:
Дайте собі відповідь
Номенклатура і кількість товарів які ви використовуєте в повсякденному житті - збільшилась чи зменшилась?..
Якщо б в мене збільшувалась кількість предметів, в мене б не вистачило часу їх всі використовувати. Тому -- ні, не збільшилась, навіть не беручи до уваги те, що багато чого залишилось на окупованій території.
Тепер по праскам - приклад хороший..але досить примітивний.
Модель повинна бути якмога простішою.
а - підошва праски стирається
Тут ви зачіпили ще одну тему: тренд на штучне обмеження терміну використання предметів. Знову-таки, щоб постійно стимулювати купляти нові, за відсутності потреби у цьому, і тим самим виправдати подальший друк грошей (продажі збільшуються, економіка зростає, треба більше грошей). Хоча реальний результат цієї діяльності - від'ємний. Звісно ж, товари приходять у непридатність і природним шляхом, але капіталістів темпи не влаштовують. Вони хочуть безперервного збільшення попиту, як в період насичення ринку, так і потім.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 13:03
Дюрі-бачі написав:
Всі ми чудово розуміємо, що багаті (ті хто може жити на пасивний дохід від своїх капіталів і нічого не робити) ніколи не відмовляться від поточної моделі, тому доводиться жити в реальному світі і пристосовуватись до його умов.
Тобто в України зараз є 3 шляхи:
1. Знайти спонсора, який буде виконувати наші зобов'язання перед існуючими пенсіонерами, і запропонувати робочу модель накопичень для майбутніх пенсіонерів.
2. Кинути і існуючих і майбутніх пенсіонерів через постійну девальвацію гривні.
3. Кинути існуючих пенсіонерів відмовившись виплачувати свої зобов'язання і запропонувати робочу* модель накопичень для майбутніх пенсіонерів, але з дуже високими ризиками.
Перший варіант вже 2,5 роки працює чудово
Щось дивлячись на нинішніх пенсіонеров (окрім тих самих привелійованих категорій, та й частково на них також), а також на деякі плани, що озвучуються, тут більше здається всеж-таки другий варіант.
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