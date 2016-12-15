Звісно. Саме тому я й вирішив піти шляхом
і в процесі, щоб і на пенсію собі хватило і
Але держава всіма силами не допомагає, а заважає це робити.
Зокрема не хоче перевести всі зарплати в формат ФОП.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 18 сер, 2024 16:24
Re: Пенсії в Україні
Звісно. Саме тому я й вирішив піти шляхом
і в процесі, щоб і на пенсію собі хватило і
Але держава всіма силами не допомагає, а заважає це робити.
Зокрема не хоче перевести всі зарплати в формат ФОП.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 18 сер, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2024 16:26
Взагалі-то він не тільки використав термін, а ще й пояснив, що він в даному випадку повинен означати. І його визначення відрізняється від того, що я використовував в цій дискусії, бо в рамках дискусії про інфляцію багаті - це ті, хто не лише живе за рахунок власного капіталу, але й використовує державні фінансові інструменти для його збільшення. Таких не багато в будь-яких країнах, але саме вони визначають, як буде функціонувати фінансова система.
А з точки зору можливості "жити на капітал", то яка різниця, відбувається це в Україні чи в Швеції? Тільки кількісна -- в Швеції доходу треба більше, бо життя дорожче, тим не мешн там таких людей, як ви стверджуєте, більше, ніж в Україні.
Нє-а. Проблема, що стоїть перед всіма багатими (у моєму визначенні) -- це завжди збільшення доходу на капітал, але обмеження тих, хто може такими інструментами користатись. В цьому контексті "проблема зменшити дохід на капітал" для тих, хто просто заробив достатньо грошей, але не є частиною "еліти" -- може бути й актуальна. Бо ти не маєш права жити на капітал, ти повинен обслуговувати іліту, і завжди бути на гачку, навіть якщо в тебе грошей вдосталь.
Із цим вже давно відсотків 20-30 населення здатні впоратись. Все інше -- гра в ієрархію.
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