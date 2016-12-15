Звісно. Саме тому я й вирішив піти шляхом
і в процесі, щоб і на пенсію собі хватило і
Але держава всіма силами не допомагає, а заважає це робити.
Зокрема не хоче перевести всі зарплати в формат ФОП.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 18 сер, 2024 16:24
Re: Пенсії в Україні
Звісно. Саме тому я й вирішив піти шляхом
і в процесі, щоб і на пенсію собі хватило і
Але держава всіма силами не допомагає, а заважає це робити.
Зокрема не хоче перевести всі зарплати в формат ФОП.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 18 сер, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 сер, 2024 16:26
Взагалі-то він не тільки використав термін, а ще й пояснив, що він в даному випадку повинен означати. І його визначення відрізняється від того, що я використовував в цій дискусії, бо в рамках дискусії про інфляцію багаті - це ті, хто не лише живе за рахунок власного капіталу, але й використовує державні фінансові інструменти для його збільшення. Таких не багато в будь-яких країнах, але саме вони визначають, як буде функціонувати фінансова система.
А з точки зору можливості "жити на капітал", то яка різниця, відбувається це в Україні чи в Швеції? Тільки кількісна -- в Швеції доходу треба більше, бо життя дорожче, тим не мешн там таких людей, як ви стверджуєте, більше, ніж в Україні.
Нє-а. Проблема, що стоїть перед всіма багатими (у моєму визначенні) -- це завжди збільшення доходу на капітал, але обмеження тих, хто може такими інструментами користатись. В цьому контексті "проблема зменшити дохід на капітал" для тих, хто просто заробив достатньо грошей, але не є частиною "еліти" -- може бути й актуальна. Бо ти не маєш права жити на капітал, ти повинен обслуговувати іліту, і завжди бути на гачку, навіть якщо в тебе грошей вдосталь.
Із цим вже давно відсотків 20-30 населення здатні впоратись. Все інше -- гра в ієрархію.
Додано: Нед 18 сер, 2024 19:39
Re: Пенсії в Україні
Ви так і не зрозуміли
В Швеції проблема з тими хто повинен ПРАЦЮВАТИ...
Якщо 30% живуть за проценти на капітал, то 70% ПОВИННІ створити для себе і тих 30%..
В Україні інша проблема
98% створюють на себе і на тих 2% які не працюють.
Як бачите Шведи мають проблему що працювати нікому
Україна має проблему що працювати нічим..
Це різні з точки зору розвитку Держави -проблеми , які потребують різних інструментів для вирішення.
І останнє
Як би ви не шукали винуватих в своїх бідах , але поки Україна не навчиться забезпечувати себе 100% з того що їй потрібно за рахунок власної праці - до того часу будуть і інфляція і інші негаразди.
При цьом
Які б супер справедливі способи перерозподілу ви не придумували...але поділити те чого не створили -не вдасться...
І самі способи перерозподілу не збільшать обєми створення.
Це повинні зрозуміти.
Тому
шукайти варіанти збільшення продуктивності і ВВП... і рішення як потім це ділити -прийде.
Додано: Нед 18 сер, 2024 19:56
Re: Пенсії в Україні
Дуже дивно таке читати. Ніби Шеведи (? чи таки Швейцарці) живуть в ізоляції і не можуть імпортувати товари і найняти працювати мігранів.
Якщо на пенсію людина накопила гроші і не витратила їх в молодості, то чому вона коли сама не працює не може купити роботу іншого Китайця / Індуса / Українця?
ИМХО різниця між багатим і бідним в тому, що багатий може нічого не робити, ніяких товарів чи послуг не створювати, фінансова система зробить все за нього.
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