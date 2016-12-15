Додано: Нед 18 сер, 2024 16:26

budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: Всі ми чудово розуміємо, що багаті (ті хто може жити на пасивний дохід від своїх капіталів і нічого не робити) ніколи не відмовляться від поточної моделі, тому доводиться жити в реальному світі і пристосовуватись до його умов. Всі ми чудово розуміємо, що багаті (ті хто може жити на пасивний дохід від своїх капіталів і нічого не робити) ніколи не відмовляться від поточної моделі, тому доводиться жити в реальному світі і пристосовуватись до його умов. У Вас і Вам подібних - викривленне розуміння терміну - багаті...

Багаті в Швеції - це одне

Багаті в Україні -це інше...

У Вас і Вам подібних - викривленне розуміння терміну - багаті...Багаті в Швеції - це однеБагаті в Україні -це інше...

В Швеції - таких приблизно 30+%...тому там стоїть проблема як би ЗМЕНШИТИ дохід на капітал який може отримати його власник...

В Швеції проблема, де 70% населення повинні створити товари/послуги для 100% населення...

Взагалі-то він не тільки використав термін, а ще й пояснив, що він в даному випадку повинен означати. І його визначення відрізняється від того, що я використовував в цій дискусії, бо в рамках дискусії про інфляцію багаті - це ті, хто не лише живе за рахунок власного капіталу, але й використовує державні фінансові інструменти для його збільшення. Таких не багато в будь-яких країнах, але саме вони визначають, як буде функціонувати фінансова система.А з точки зору можливості "жити на капітал", то яка різниця, відбувається це в Україні чи в Швеції? Тільки кількісна -- в Швеції доходу треба більше, бо життя дорожче, тим не мешн там таких людей, як ви стверджуєте, більше, ніж в Україні.Нє-а. Проблема, що стоїть перед всіма багатими (у моєму визначенні) -- це завжди збільшення доходу на капітал, але обмеження тих, хто може такими інструментами користатись. В цьому контексті "проблема зменшити дохід на капітал" для тих, хто просто заробив достатньо грошей, але не є частиною "еліти" -- може бути й актуальна. Бо ти не маєш права жити на капітал, ти повинен обслуговувати іліту, і завжди бути на гачку, навіть якщо в тебе грошей вдосталь.Із цим вже давно відсотків 20-30 населення здатні впоратись. Все інше -- гра в ієрархію.