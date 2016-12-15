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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 57585960>
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 16:24

Re: Пенсії в Україні

  budivelnik написав:Тому у Вас ЗАВЖДИ є вибір

Звісно. Саме тому я й вирішив піти шляхом
  budivelnik написав:кого обібрати щоб правильно поділити

і в процесі, щоб і на пенсію собі хватило і
  budivelnik написав:щоб в нього було що після себе залишити...

Але держава всіма силами не допомагає, а заважає це робити.
Зокрема не хоче перевести всі зарплати в формат ФОП.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 18 сер, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 16:26

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Всі ми чудово розуміємо, що багаті (ті хто може жити на пасивний дохід від своїх капіталів і нічого не робити) ніколи не відмовляться від поточної моделі, тому доводиться жити в реальному світі і пристосовуватись до його умов.
У Вас і Вам подібних - викривленне розуміння терміну - багаті...
Багаті в Швеції - це одне
Багаті в Україні -це інше...
Взагалі-то він не тільки використав термін, а ще й пояснив, що він в даному випадку повинен означати. І його визначення відрізняється від того, що я використовував в цій дискусії, бо в рамках дискусії про інфляцію багаті - це ті, хто не лише живе за рахунок власного капіталу, але й використовує державні фінансові інструменти для його збільшення. Таких не багато в будь-яких країнах, але саме вони визначають, як буде функціонувати фінансова система.
А з точки зору можливості "жити на капітал", то яка різниця, відбувається це в Україні чи в Швеції? Тільки кількісна -- в Швеції доходу треба більше, бо життя дорожче, тим не мешн там таких людей, як ви стверджуєте, більше, ніж в Україні.
В Швеції - таких приблизно 30+%...тому там стоїть проблема як би ЗМЕНШИТИ дохід на капітал який може отримати його власник...
Нє-а. Проблема, що стоїть перед всіма багатими (у моєму визначенні) -- це завжди збільшення доходу на капітал, але обмеження тих, хто може такими інструментами користатись. В цьому контексті "проблема зменшити дохід на капітал" для тих, хто просто заробив достатньо грошей, але не є частиною "еліти" -- може бути й актуальна. Бо ти не маєш права жити на капітал, ти повинен обслуговувати іліту, і завжди бути на гачку, навіть якщо в тебе грошей вдосталь.
В Швеції проблема, де 70% населення повинні створити товари/послуги для 100% населення...
Із цим вже давно відсотків 20-30 населення здатні впоратись. Все інше -- гра в ієрархію.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:39

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:з точки зору можливості "жити на капітал", то яка різниця, відбувається це в Україні чи в Швеції?
Ви так і не зрозуміли
В Швеції проблема з тими хто повинен ПРАЦЮВАТИ...
Якщо 30% живуть за проценти на капітал, то 70% ПОВИННІ створити для себе і тих 30%..
В Україні інша проблема
98% створюють на себе і на тих 2% які не працюють.

Як бачите Шведи мають проблему що працювати нікому
Україна має проблему що працювати нічим..
Це різні з точки зору розвитку Держави -проблеми , які потребують різних інструментів для вирішення.

І останнє
Як би ви не шукали винуватих в своїх бідах , але поки Україна не навчиться забезпечувати себе 100% з того що їй потрібно за рахунок власної праці - до того часу будуть і інфляція і інші негаразди.
При цьом
Які б супер справедливі способи перерозподілу ви не придумували...але поділити те чого не створили -не вдасться...
І самі способи перерозподілу не збільшать обєми створення.
Це повинні зрозуміти.
Тому
шукайти варіанти збільшення продуктивності і ВВП... і рішення як потім це ділити -прийде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 19:56

Re: Пенсії в Україні

  budivelnik написав:Якщо 30% живуть за проценти на капітал, то 70% ПОВИННІ створити для себе і тих 30%..

Дуже дивно таке читати. Ніби Шеведи (? чи таки Швейцарці) живуть в ізоляції і не можуть імпортувати товари і найняти працювати мігранів.
Якщо на пенсію людина накопила гроші і не витратила їх в молодості, то чому вона коли сама не працює не може купити роботу іншого Китайця / Індуса / Українця?

ИМХО різниця між багатим і бідним в тому, що багатий може нічого не робити, ніяких товарів чи послуг не створювати, фінансова система зробить все за нього.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 20:55

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Якщо 30% живуть за проценти на капітал, то 70% ПОВИННІ створити для себе і тих 30%..

Дуже дивно таке читати. Ніби Шеведи (? чи таки Швейцарці) живуть в ізоляції і не можуть імпортувати товари і найняти працювати мігранів.
Якщо на пенсію людина накопила гроші і не витратила їх в молодості, то чому вона коли сама не працює не може купити роботу іншого Китайця / Індуса / Українця?
До речі, саме так. Пенсія (зароблена і накопичена) -- це не стільки про життя на доход з капіталу, скільки відкладене використання самого цього заробленого капіталу. І я не дуже розумію, чому це має якось залежити від продуктивності праці. Бо якщо людина заробила і відклала, це означає, що вона щось недоотримала в процесі накопичення. Чомусь це вважається нормальним, що через двадцять років вона на цей свій капітал мож отримати якийсь пшик у порівнянні з тим, що могла би отримати у часи заробляння цих грошей?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:04

Re: Пенсії в Україні

  Дюрі-бачі написав:різниця між багатим і бідним в тому, що багатий може нічого не робити, ніяких товарів чи послуг не створювати, фінансова система зробить все за нього
Якщо припустити фантазійну версію про те що капітал зявився з божої роси - то можна тоді розглядати й наступну єресь цієї фантазії...
Але
Капітал в працівника зявляється тоді коли він СТВОРИВ БІЛЬШЕ ніж СПОЖИВ...
Тобто спочатку - створення
потім капітал як наслідок між створеним і спожитим...
А тепер питання
А ця різниця створених благ куди поділась? пішла у фінансову систему чи нею хтось користується/споживає?

Як тільки зрозумієте це- так відразу й перейдемо до другої частини марлєзонського балету.

ПС
По Шведам
Ви були в Швеції?
коли побуваєте - випадете в осадок
Жодного наносного багатства....
Всі живуть скромно до усрачки
Емігранти -це мінімальна цількість , бо не бажані...
Лісопилки пилять за рік рівно стільки лісу, скільки виростає на ЗЕМЛІ яка НАЛЕЖИТЬ власнику ЛІСОПИЛКИ...
і так далі і тому подібне
При чому ці ж лісопилки думаю що за 2 роки в стані випеляти весь ліс так як зробили закарпатці...але чомусь 200 років існують і не пиляють..
Тому шведам не треба нікого звинувачувати в тому що в них ХТОСЬ випиляв ліс...
А карпатські гуцули якось осліпли і якась ТОСЯ пиляє і пиляє їх ліс...а винуваті виходять якісь багаті нероби...це ж вони цей ліс перочинними ножичками позрізали і на власних плечах з гір на переробку віднесли...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:10

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:І я не дуже розумію, чому це має якось залежити від продуктивності праці. Бо якщо людина заробила і відклала, це означає, що вона щось недоотримала в процесі накопичення. Чомусь це вважається нормальним, що через двадцять років вона на цей свій капітал мож отримати якийсь пшик у порівнянні з тим, що могла би отримати у часи заробляння цих грошей?
1 Коли я використовую термін -мала продуктивність праці - то маю на увазі продуктивність праці в середньому по державі а не продуктивність того ХТО ЗМІГ ВІДКЛАСТИ.
2 Коли продуктивність по державі низька - значить обєм товарів/послуг до споживання буде меншим ніж мінімально необхідний для розподілу
3 Якщо ділити нічого - то на виході отримуємо масуневдоволених які ВВАЖАЮТЬ що їх обділили , а по факту вони винуваті самі, бо вирішили під час життя в працездатному віці не напрягатись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:23

Re: Пенсії в Україні

  budivelnik написав:пішла у фінансову систему чи нею хтось користується/споживає?

Сучасна фінансова система, як і солідарна пенсійна, це засіб відібрати від тих, хто працює, частину результатів їх праці і передати його тим, хто не працює.
В капітал є така властивість, що коли пасивний дохід перевищує витрати, то капітал росте по експоненті.
В "цивілізованому світі" вже сотні років не було перерозподілів капіталів. Тому є родини, де вже від народження ти багатий, бо твій прадід колись постарався. І в такій родині можеш стати бідним тільки якщо спеціально для цього прикладеш зусилля. А в нас за сотню років кілька раз перерозподіляли богатства і зараз це триває (від Коломойського, Фірташа та інших олігархів до нових власників), тому й мало багатих, бо вони виводять багатство туди, де його не відберуть
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 21:35

  Дюрі-бачі написав:Сучасна фінансова система, як і солідарна пенсійна, це засіб відібрати від тих, хто працює, частину результатів їх праці і передати його тим, хто не працює.
В капітал є така властивість, що коли пасивний дохід перевищує витрати, то капітал росте по експоненті.
Якщо чесно мені нудно
Ваші теорії - це те саме що надія виграти в лотарею але при цьому навіть не купувати лотарейний квиток.
Ви чого не стаєте капіталістом? - бо тоді Держава багато забирає
А що Вам заважає в житті -вам мало тих ресурсів які у вас є
А що вам заважає ДЛЯ СЕБЕ створити ці ресурси -пункт 1 і власна лінь.

І при чому тут системи?
Так, коли ви заявили що життя одне - я заявив що можна заробити капітал
Наші життя пройшли і мої діти щось отримали , а ваші отримали від вас оповідання , що якщо справедливо б все ділили то можна в моїх відібрати?
І куди тоді засунути вашу тезу про справедливість?
я ж то свій час витратив в той час коли ви ні..і мої діти користуються результатами моєї праці
а ваші не мають чим користатись
і що я мав працювати на своїх і ваших?
budivelnik
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