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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 18 сер, 2024 21:46
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
пішла у фінансову систему чи нею хтось користується/споживає?
Сучасна фінансова система, як і солідарна пенсійна, це засіб відібрати від тих, хто працює, частину результатів їх праці і передати його тим, хто не працює.
В капітал є така властивість, що коли пасивний дохід перевищує витрати, то капітал росте по експоненті.
В "цивілізованому світі" вже сотні років не було перерозподілів капіталів. Тому є родини, де вже від народження ти багатий, бо твій прадід колись постарався. І в такій родині можеш стати бідним тільки якщо спеціально для цього прикладеш зусилля. А в нас за сотню років кілька раз перерозподіляли богатства і зараз це триває (від Коломойського, Фірташа та інших олігархів до нових власників), тому й мало багатих, бо вони виводять багатство туди, де його не відберуть
Тобто висновок звідси такий, що ані для відкриття власної хоч трохи серйозної справи, ані на власну пенсію накопичити капітал неможливо. Відкладаючи якийсь відсоток з доходів, неодмінно зіткнешся з тим, що віднімати з твого накопиченого капіталу будуть з тією ж швидкістю, з якою ти заробляєш на його поповнення, і зріст припиниться (фактична купівельна спроможніть, а не в цифрах грошових одиниць). Прості способи отримання прибутку на капітал (депозити, наприклад) трохи сповільнюють цей процес, але не зупиняють його. Складні способи несуть ризики, і потребують додаткових знань. При цьому на тих сумах, які ще можна ефективно відкласти (тобто поки інфляція з'їдає значно менше того, що періодично відкладається) розміри доходу від використання капіталу все ще недостатні для того, щоб виправдати ризики і зусилля, у порівнянні з працею на того самого власника капіталу. Цей момент не рахував, але маю таке відчуття. Започаткувати бізнес в таких умовах можна лише найбільш простий і некваліфікований, як те саме прибирання території. Ефективність того бізнесу буде також близька до нуля, і компенсувати цю низьку ефективність можна лише каторжною працею роками, аж доки не з'явиться можливість самому винаймати робітників (а цього може й не статися). Пенсійне ж забезпечення власними силами -- зовсім нездійснена мрія.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 21:58
budivelnik написав:
я ж то свій час витратив в той час коли ви ні..і мої діти користуються результатами моєї праці
...
і що я мав працювати на своїх і ваших?
Ви використовуєте це як приклад абсурду, а втім прямо в даний момент вже працюють механізми, за якими ви не зможете результатами своєї праці скористатися. Я маю на увазі правила фінансового моніторингу, який не дозволить вам скористатися капіталом, що був зароблений більше, ніж рік-два тому. Так, наразі це ще не стало загальною проблемою, але тенденція є.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 22:01
M-Audio написав:
обто висновок звідси такий, що ані для відкриття власної хоч трохи серйозної справи, ані на власну пенсію накопичити капітал неможливо.
Висновок не вірний....
1 Ніша капіталістів в Україні заповнена всього на 17% ( 5% від населення , при середньоєвропейській нормі 30% від населення)
2 При середньому доході, який рівний середньому по державі(20 000 грн/місяць) накопити перший 1 млн грн відкладаючи 50% від доходу - можна за якихось 10 років...
3 За період накопичення , можна отримати прибуток на фінансовий капітал - ще як мінімум 0,6 млн грн (не інфляційних)
Як бачите -все в Ваших руках.
А наявність Важко Заробленого Капіталу -перетворює Вас в поважного інвестора, який не кидається в крайнощі і в кожних наступних 10 років Ви зможете відкладати умовно ще по 1-2 млн грн за період..без обмеження свого рівня споживання..при умові що цей рівень буде приблизно таким самим як у тих хто не відкладав перших 10 років
Якщо складно -звертайтесь поясню
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