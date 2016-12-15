Додано: Нед 18 сер, 2024 21:46

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: пішла у фінансову систему чи нею хтось користується/споживає? пішла у фінансову систему чи нею хтось користується/споживає?

Сучасна фінансова система, як і солідарна пенсійна, це засіб відібрати від тих, хто працює, частину результатів їх праці і передати його тим, хто не працює.

В капітал є така властивість, що коли пасивний дохід перевищує витрати, то капітал росте по експоненті.

В "цивілізованому світі" вже сотні років не було перерозподілів капіталів. Тому є родини, де вже від народження ти багатий, бо твій прадід колись постарався. І в такій родині можеш стати бідним тільки якщо спеціально для цього прикладеш зусилля. А в нас за сотню років кілька раз перерозподіляли богатства і зараз це триває (від Коломойського, Фірташа та інших олігархів до нових власників), тому й мало багатих, бо вони виводять багатство туди, де його не відберуть Сучасна фінансова система, як і солідарна пенсійна, це засіб відібрати від тих, хто працює, частину результатів їх праці і передати його тим, хто не працює.В капітал є така властивість, що коли пасивний дохід перевищує витрати, то капітал росте по експоненті.В "цивілізованому світі" вже сотні років не було перерозподілів капіталів. Тому є родини, де вже від народження ти багатий, бо твій прадід колись постарався. І в такій родині можеш стати бідним тільки якщо спеціально для цього прикладеш зусилля. А в нас за сотню років кілька раз перерозподіляли богатства і зараз це триває (від Коломойського, Фірташа та інших олігархів до нових власників), тому й мало багатих, бо вони виводять багатство туди, де його не відберуть

Тобто висновок звідси такий, що ані для відкриття власної хоч трохи серйозної справи, ані на власну пенсію накопичити капітал неможливо. Відкладаючи якийсь відсоток з доходів, неодмінно зіткнешся з тим, що віднімати з твого накопиченого капіталу будуть з тією ж швидкістю, з якою ти заробляєш на його поповнення, і зріст припиниться (фактична купівельна спроможніть, а не в цифрах грошових одиниць). Прості способи отримання прибутку на капітал (депозити, наприклад) трохи сповільнюють цей процес, але не зупиняють його. Складні способи несуть ризики, і потребують додаткових знань. При цьому на тих сумах, які ще можна ефективно відкласти (тобто поки інфляція з'їдає значно менше того, що періодично відкладається) розміри доходу від використання капіталу все ще недостатні для того, щоб виправдати ризики і зусилля, у порівнянні з працею на того самого власника капіталу. Цей момент не рахував, але маю таке відчуття. Започаткувати бізнес в таких умовах можна лише найбільш простий і некваліфікований, як те саме прибирання території. Ефективність того бізнесу буде також близька до нуля, і компенсувати цю низьку ефективність можна лише каторжною працею роками, аж доки не з'явиться можливість самому винаймати робітників (а цього може й не статися). Пенсійне ж забезпечення власними силами -- зовсім нездійснена мрія.