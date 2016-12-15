Додано: Нед 18 сер, 2024 22:08

M-Audio написав: ви не зможете результатами своєї праці скористатися. Я маю на увазі правила фінансового моніторингу, який не дозволить вам скористатися капіталом, що був зароблений більше, ніж рік-два тому. ви не зможете результатами своєї праці скористатися. Я маю на увазі правила фінансового моніторингу, який не дозволить вам скористатися капіталом, що був зароблений більше, ніж рік-два тому.

Такого маразму я ще не читав...Поясніть мені-де мене будуть обмежувати?В мене заберуть прибутки з автопарку, який буде працювати з прибутковістю в 1 млн грн/рік - ще років 7 ..без жодних вкладень...і вічно якщо вкладати по 700 000 рік амортизаційних і отримати чистих 300 000 рік-тобто +25000 в місяць тільки від цього вкладення в мене єТак це не мільйони гривень , але в рази більше існуючих розмірів пенсії і в рази меншевід обємів які потрапляють під фін моніторингНаступнечастину капіталу я вклав в енергомодернізацію житла і станом на сьогодні в мене витрати на житло+авто(воно електричне) менше 5000 грн ( включено все) , при цьому планується вкласти ще 150 000 грн і зменшити витрати до 3000 грн/місяць...Тому не треба якихось захмарних вкладень, почніть з малого і швидко дійдете до розуміння що реально можете зробити а що ні...А переживати що у Вас не буде можливості викупити яхту медведчука чи коломойського - не треба, по тій простій причині що в будь якій системі у Вас цих шансів не було.ПСв реалі я розраховую на пенсійне забезпечення від бізнесу десь в межах 50000 грн/місяць...і це реально якщо в бізнесах вкладено від 10 млн...А Ви можете отримати 5 млн за 30 років використовуючи описаний мною алгоритм вищеПСГоловна проблема яку я бачу в дописувачівНе маючи ЖОДНОГО капіталу вони відразу дивляться на суми в десятки мільйонів гривень...і це дійсно не доступно для досягнення з нуля і за пару років...Але витративши наприклад 3-5 років на заробляння першого 1 млн капіталу( всього +20000 заощаджень+відсотки на заощадження)можна розглядати наступний крок з 1 млн до 3 млн знову за наступних 3-5 роківІ так поступово крокуючи за 30 можна вийти на 10-15-і навіть 40 млн грн...Але почати треба з ПЕРШОГО... без нього наступних не буде.