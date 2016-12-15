|
|
|
Пенсії в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 18 сер, 2024 21:46
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
пішла у фінансову систему чи нею хтось користується/споживає?
Сучасна фінансова система, як і солідарна пенсійна, це засіб відібрати від тих, хто працює, частину результатів їх праці і передати його тим, хто не працює.
В капітал є така властивість, що коли пасивний дохід перевищує витрати, то капітал росте по експоненті.
В "цивілізованому світі" вже сотні років не було перерозподілів капіталів. Тому є родини, де вже від народження ти багатий, бо твій прадід колись постарався. І в такій родині можеш стати бідним тільки якщо спеціально для цього прикладеш зусилля. А в нас за сотню років кілька раз перерозподіляли богатства і зараз це триває (від Коломойського, Фірташа та інших олігархів до нових власників), тому й мало багатих, бо вони виводять багатство туди, де його не відберуть
Тобто висновок звідси такий, що ані для відкриття власної хоч трохи серйозної справи, ані на власну пенсію накопичити капітал неможливо. Відкладаючи якийсь відсоток з доходів, неодмінно зіткнешся з тим, що віднімати з твого накопиченого капіталу будуть з тією ж швидкістю, з якою ти заробляєш на його поповнення, і зріст припиниться (фактична купівельна спроможніть, а не в цифрах грошових одиниць). Прості способи отримання прибутку на капітал (депозити, наприклад) трохи сповільнюють цей процес, але не зупиняють його. Складні способи несуть ризики, і потребують додаткових знань. При цьому на тих сумах, які ще можна ефективно відкласти (тобто поки інфляція з'їдає значно менше того, що періодично відкладається) розміри доходу від використання капіталу все ще недостатні для того, щоб виправдати ризики і зусилля, у порівнянні з працею на того самого власника капіталу. Цей момент не рахував, але маю таке відчуття. Започаткувати бізнес в таких умовах можна лише найбільш простий і некваліфікований, як те саме прибирання території. Ефективність того бізнесу буде також близька до нуля, і компенсувати цю низьку ефективність можна лише каторжною працею роками, аж доки не з'явиться можливість самому винаймати робітників (а цього може й не статися). Пенсійне ж забезпечення власними силами -- зовсім нездійснена мрія.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2024 21:58
budivelnik написав:
я ж то свій час витратив в той час коли ви ні..і мої діти користуються результатами моєї праці
...
і що я мав працювати на своїх і ваших?
Ви використовуєте це як приклад абсурду, а втім прямо в даний момент вже працюють механізми, за якими ви не зможете результатами своєї праці скористатися. Я маю на увазі правила фінансового моніторингу, який не дозволить вам скористатися капіталом, що був зароблений більше, ніж рік-два тому. Так, наразі це ще не стало загальною проблемою, але тенденція є.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2024 22:01
M-Audio написав:
обто висновок звідси такий, що ані для відкриття власної хоч трохи серйозної справи, ані на власну пенсію накопичити капітал неможливо.
Висновок не вірний....
1 Ніша капіталістів в Україні заповнена всього на 17% ( 5% від населення , при середньоєвропейській нормі 30% від населення)
2 При середньому доході, який рівний середньому по державі(20 000 грн/місяць) накопити перший 1 млн грн відкладаючи 50% від доходу - можна за якихось 10 років...
3 За період накопичення , можна отримати прибуток на фінансовий капітал - ще як мінімум 0,6 млн грн (не інфляційних)
Як бачите -все в Ваших руках.
А наявність Важко Заробленого Капіталу -перетворює Вас в поважного інвестора, який не кидається в крайнощі і в кожних наступних 10 років Ви зможете відкладати умовно ще по 1-2 млн грн за період..без обмеження свого рівня споживання..при умові що цей рівень буде приблизно таким самим як у тих хто не відкладав перших 10 років
Якщо складно -звертайтесь поясню
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27965
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 18 сер, 2024 22:08
M-Audio написав:
ви не зможете результатами своєї праці скористатися. Я маю на увазі правила фінансового моніторингу, який не дозволить вам скористатися капіталом, що був зароблений більше, ніж рік-два тому.
Такого маразму я ще не читав...
Поясніть мені-де мене будуть обмежувати?
В мене заберуть прибутки з автопарку, який буде працювати з прибутковістю в 1 млн грн/рік - ще років 7 ..без жодних вкладень...і вічно якщо вкладати по 700 000 рік амортизаційних і отримати чистих 300 000 рік-тобто +25000 в місяць тільки від цього вкладення в мене є
Так це не мільйони гривень , але в рази більше існуючих розмірів пенсії і в рази меншевід обємів які потрапляють під фін моніторинг
Наступне
частину капіталу я вклав в енергомодернізацію житла і станом на сьогодні в мене витрати на житло+авто(воно електричне) менше 5000 грн ( включено все) , при цьому планується вкласти ще 150 000 грн і зменшити витрати до 3000 грн/місяць...
Тому не треба якихось захмарних вкладень, почніть з малого і швидко дійдете до розуміння що реально можете зробити а що ні...
А переживати що у Вас не буде можливості викупити яхту медведчука чи коломойського - не треба, по тій простій причині що в будь якій системі у Вас цих шансів не було.
ПС
в реалі я розраховую на пенсійне забезпечення від бізнесу десь в межах 50000 грн/місяць...і це реально якщо в бізнесах вкладено від 10 млн...
А Ви можете отримати 5 млн за 30 років використовуючи описаний мною алгоритм вище
ПС
Головна проблема яку я бачу в дописувачів
Не маючи ЖОДНОГО капіталу вони відразу дивляться на суми в десятки мільйонів гривень...і це дійсно не доступно для досягнення з нуля і за пару років...
Але витративши наприклад 3-5 років на заробляння першого 1 млн капіталу( всього +20000 заощаджень+відсотки на заощадження)
можна розглядати наступний крок з 1 млн до 3 млн знову за наступних 3-5 років
І так поступово крокуючи за 30 можна вийти на 10-15-і навіть 40 млн грн...
Але почати треба з ПЕРШОГО... без нього наступних не буде.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27965
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 18 сер, 2024 22:25
budivelnik написав: M-Audio написав:
ви не зможете результатами своєї праці скористатися. Я маю на увазі правила фінансового моніторингу, який не дозволить вам скористатися капіталом, що був зароблений більше, ніж рік-два тому.
Такого маразму я ще не читав...
Поясніть мені-де мене будуть обмежувати?
На гілці чи то про фінмон, чи то про Приватбанк було повідомлення, що ФОП не зміг купити державних облігацій на суму, що перевищувала 70% його доходу за останні два роки. Такий "потолок". Так, випадок специфічний і поодинокий. Але ж це, здається, тільки початок.
частину капіталу я вклав в енергомодернізацію житла і станом на сьогодні в мене витрати на житло+авто(воно електричне) менше 5000 грн ( включено все) , при цьому планується вкласти ще 150 000 грн і зменшити витрати до 3000 грн/місяць...
Якщо вже обговорювати цифри, то почати треба було б з того, що в вас вже Є житло. Перспективи відкладувати половину середньої зарплати по Україні (10 тис. із 20) за умови відсутності житла виглядають зовсім нереальними.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2024 22:31
budivelnik написав:
Але витративши наприклад 3-5 років на заробляння першого 1 млн капіталу( всього +20000 заощаджень+відсотки на заощадження)
Ми почали з думки про те, що за 3-5 років 1 млн вже не буде тією сумою, з якої "можна починати". Як сьогодні та сума, що виглядала пристойною в 2019 році, тепер тільки на харчі і трохи на донати.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2024 22:31
M-Audio
Давайте так
Написати
а - відсутнє власне житло
б - відсутні професійні навики які б забезпечили дохід вище середнього по Україні
г - хочу відкласти 1 млн на пенсію ні в чому собі не відмовляючи...
Це не можливо в будь-якій Державі.
Тому спочатку виконайте перший пункт( чи другий) на вибір - і потім переходьте до тих що залишились.
Те що комусь не дали купити ОВДП більше ніж 70% його доходу за останні два роки...то може це проблема не регулятора а того хто декларував по мінімуму ?
він зшахраював-його наказали..і то наказанням заборона купувати ОВДП -якось назвати складно...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27965
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 18 сер, 2024 22:39
M-Audio написав: budivelnik написав:
Але витративши наприклад 3-5 років на заробляння першого 1 млн капіталу( всього +20000 заощаджень+відсотки на заощадження)
Ми почали з думки про те, що за 3-5 років 1 млн вже не буде тією сумою, з якої "можна починати". Як сьогодні та сума, що виглядала пристойною в 2019 році, тепер тільки на харчі і трохи на донати.
Ви збираєтесь гроші маринувати в банці під вишенькою?
чи все таки те що відклали -будете використовувати для покращення своїх профнавиків чи купівлі необхідних для бізнесу інструментів/технологій..
Ви якось по дитячому підходите до питання
У вас все кроками
Закрив очі відкрив - є капітал...
Для того щоб стало багато -треба вчитись керувати малими обємами. Ба більше , недостатність обєму капіталу змушує збільшувати швидкість його обертання, що в свою чергу прискорює швидкість навчання...
Тому ті хто виграв в лотарею -в 95% просирають виграш в перших пару років.
Вони просто не розуміють що з цим робити.
Тому послідовність і рривалість процесу є запорукою того що добєтесь результату..
Будь-які ризиковані рухи -прямий шлях добанкрутства..повірте меня як банкруту зі стажем...але навіть мені вистарчало розуму не складати всі яйця в одну найризикованішу корзину..тому розложив в три , одна завжди банкрутувала, але дві витягували і замість збанкрутілої зявлялась якась нова ідея...
так і жив
станом на сьогодні -ведеться три напрямки бізнесу( від консервативного і низькомаржинального до високоймовірного на банкрутство). один з них має високі шанси на банкрутство ( по не залежним від мене причинам) але працює давно і ефективно , вже пару разів відбив свою вартість і продовжує відбивати.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27965
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|41232
|
|
|43
|56590
|
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
|
|10
|18383
|
|