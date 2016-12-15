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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 19 сер, 2024 07:53
budivelnik написав:
3 Тому пересічному треба чекати поки в БАГАТОГО зявляться зароблені ним кошти за які цей багатий купить пересічному інструменти/технології і після того як пересічний навчиться їх використовувати -його погодинна плата зросте...
А може просто вільним робітникам стати акціонерами, та (ви)купити той інструмент -- можна зразу цілу АЕС, шоби майнити біток
Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна
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Додано: Пон 19 сер, 2024 07:56
Amethyst написав:
щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші,
Та пробували вже не раз. Люди не достатньо розумні, щоб правильно все прорахувати і навіть якщо виключити фактор кумівства, то ринок, з його природним відбором, виграє. А планова система закінчує із забитими складами не потрібним товаром і дефіцитом потрібного
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