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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 07:53

Re: Пенсії в Україні

  budivelnik написав:3 Тому пересічному треба чекати поки в БАГАТОГО зявляться зароблені ним кошти за які цей багатий купить пересічному інструменти/технології і після того як пересічний навчиться їх використовувати -його погодинна плата зросте...
А може просто вільним робітникам стати акціонерами, та (ви)купити той інструмент -- можна зразу цілу АЕС, шоби майнити біток :mrgreen:

Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 07:56

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші,

Та пробували вже не раз. Люди не достатньо розумні, щоб правильно все прорахувати і навіть якщо виключити фактор кумівства, то ринок, з його природним відбором, виграє. А планова система закінчує із забитими складами не потрібним товаром і дефіцитом потрібного
Дюрі-бачі
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