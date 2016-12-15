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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 07:53

Re: Пенсії в Україні

  budivelnik написав:3 Тому пересічному треба чекати поки в БАГАТОГО зявляться зароблені ним кошти за які цей багатий купить пересічному інструменти/технології і після того як пересічний навчиться їх використовувати -його погодинна плата зросте...
А може просто вільним робітникам стати акціонерами, та (ви)купити той інструмент -- можна зразу цілу АЕС, шоби майнити біток :mrgreen:

Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 07:56

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші,

Та пробували вже не раз. Люди не достатньо розумні, щоб правильно все прорахувати і навіть якщо виключити фактор кумівства, то ринок, з його природним відбором, виграє. А планова система закінчує із забитими складами не потрібним товаром і дефіцитом потрібного
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 13:42

  Amethyst написав:Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна :mrgreen:

Нужно для чего? Проходили же даже здесь при Советском Союзе. Плановая экономика, распределение после учебных заведений, статья за тунеядство. Что-то не сильно жирно жили. Теперь вот рынок пробуем, который как раз и есть "робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна". Предположительно он тогда сам найдёт место, где максимально сделает лучше окружающим, а они его отблагодарят за это деньгами, а не будет вкалывать в целях системы.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 13:53

  moveton написав:
  Amethyst написав:Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна :mrgreen:

Нужно для чего? Проходили же даже здесь при Советском Союзе. Плановая экономика, распределение после учебных заведений, статья за тунеядство. Что-то не сильно жирно жили. Теперь вот рынок пробуем, который как раз и есть "робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна". Предположительно он тогда сам найдёт место, где максимально сделает лучше окружающим, а они его отблагодарят за это деньгами, а не будет вкалывать в целях системы.

Нееа, ну не хочу я искать работу. Я живу не для работы, это моя работа кому-то нужна шобы выжить вот тому же капиталисту или др. работодателю, которым нужен НАЁМНЫЙ труд... Вот пусть он меня и ищет. Биржи труда ж существуют, возможно мы и найдем др. друга :wink: Однако, есля я самостоятельно организовал свой труд, то зачем я должен платить налоги гос-ву, в котором я просто родился (родину, сынок не выбирают)? Я свободный чел
Даже наше гос-во чото решило давать какие-то гранды на (нужные ему) специальности в универах. Лёд тронулся. Правда тронулся он тока из-за сложной демограф. ситуац в стране (
Это похоже на социализм.. но я бы назвал это социальное гос-во... Хотя само поняте гос-ва, которое сложилось в современном мире веками мне уже не нравится. Оно, в первую очередь. одождествляется с к-л принуждением. Гос-во в 1ю оч-дь это принуждение, силовики и тюрьмы, как не крути ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 14:33

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:социальное гос-во..

Тоді треба брати приклад із Норвегії
Дюрі-бачі
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