|
|
|
Пенсії в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 19 сер, 2024 07:53
budivelnik написав:
3 Тому пересічному треба чекати поки в БАГАТОГО зявляться зароблені ним кошти за які цей багатий купить пересічному інструменти/технології і після того як пересічний навчиться їх використовувати -його погодинна плата зросте...
А може просто вільним робітникам стати акціонерами, та (ви)купити той інструмент -- можна зразу цілу АЕС, шоби майнити біток
Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5639
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 1085 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Пон 19 сер, 2024 07:56
Amethyst написав:
щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші,
Та пробували вже не раз. Люди не достатньо розумні, щоб правильно все прорахувати і навіть якщо виключити фактор кумівства, то ринок, з його природним відбором, виграє. А планова система закінчує із забитими складами не потрібним товаром і дефіцитом потрібного
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3617
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2024 13:42
Amethyst написав:
Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна
Нужно для чего? Проходили же даже здесь при Советском Союзе. Плановая экономика, распределение после учебных заведений, статья за тунеядство. Что-то не сильно жирно жили. Теперь вот рынок пробуем, который как раз и есть "робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна". Предположительно он тогда сам найдёт место, где максимально сделает лучше окружающим, а они его отблагодарят за это деньгами, а не будет вкалывать в целях системы.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4728
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 19 сер, 2024 13:53
moveton написав: Amethyst написав:
Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна
Нужно для чего? Проходили же даже здесь при Советском Союзе. Плановая экономика, распределение после учебных заведений, статья за тунеядство. Что-то не сильно жирно жили. Теперь вот рынок пробуем, который как раз и есть "робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна". Предположительно он тогда сам найдёт место, где максимально сделает лучше окружающим, а они его отблагодарят за это деньгами, а не будет вкалывать в целях системы.
Нееа, ну не хочу я искать работу. Я живу не для работы, это моя работа кому-то нужна шобы выжить вот тому же капиталисту или др. работодателю, которым нужен НАЁМНЫЙ труд... Вот пусть он меня и ищет. Биржи труда ж существуют, возможно мы и найдем др. друга
Однако, есля я самостоятельно организовал свой труд, то зачем я должен платить налоги гос-ву, в котором я просто родился (родину, сынок не выбирают)? Я свободный чел
Даже наше гос-во чото решило давать какие-то гранды на (нужные ему) специальности в универах. Лёд тронулся. Правда тронулся он тока из-за сложной демограф. ситуац в стране (
Это похоже на социализм.. но я бы назвал это социальное гос-во... Хотя само поняте гос-ва, которое сложилось в современном мире веками мне уже не нравится. Оно, в первую очередь. одождествляется с к-л принуждением. Гос-во в 1ю оч-дь это принуждение, силовики и тюрьмы, как не крути ))
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5639
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 1085 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Пон 19 сер, 2024 14:33
Amethyst написав:
социальное гос-во..
Тоді треба брати приклад із Норвегії
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3617
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|41236
|
|
|43
|56598
|
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
|
|10
|18386
|
|