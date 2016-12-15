Додано: Пон 19 сер, 2024 15:53

Amethyst написав: Нееа, ну не хочу я искать работу. Я живу не для работы, это моя работа кому-то нужна шобы выжить вот тому же капиталисту или др. работодателю, которым нужен НАЁМНЫЙ труд... Вот пусть он меня и ищет. Биржи труда ж существуют, возможно мы и найдем др. друга Однако, есля я самостоятельно организовал свой труд, то зачем я должен платить налоги гос-ву, в котором я просто родился (родину, сынок не выбирают)? Я свободный чел

Даже наше гос-во чото решило давать какие-то гранды на (нужные ему) специальности в универах. Лёд тронулся. Правда тронулся он тока из-за сложной демограф. ситуац в стране (

Это похоже на социализм.. но я бы назвал это социальное гос-во... Хотя само поняте гос-ва, которое сложилось в современном мире веками мне уже не нравится. Оно, в первую очередь. одождествляется с к-л принуждением. Гос-во в 1ю оч-дь это принуждение, силовики и тюрьмы, как не крути )) Нееа, ну не хочу я искать работу. Я живу не для работы, это моя работа кому-то нужна шобы выжить вот тому же капиталисту или др. работодателю, которым нужен НАЁМНЫЙ труд... Вот пусть он меня и ищет. Биржи труда ж существуют, возможно мы и найдем др. другаОднако, есля я самостоятельно организовал свой труд, то зачем я должен платить налоги гос-ву, в котором я просто родился (родину, сынок не выбирают)? Я свободный челДаже наше гос-во чото решило давать какие-то гранды на (нужные ему) специальности в универах. Лёд тронулся. Правда тронулся он тока из-за сложной демограф. ситуац в стране (Это похоже на социализм.. но я бы назвал это социальное гос-во... Хотя само поняте гос-ва, которое сложилось в современном мире веками мне уже не нравится. Оно, в первую очередь. одождествляется с к-л принуждением. Гос-во в 1ю оч-дь это принуждение, силовики и тюрьмы, как не крути ))

Как-то тут намешано... Живи себе не для работы, но если жизнь предполагается не в одиночку в джунглях, а с использованием труда других людей (хотя бы коммунальщиков, подающих воду в квартиру), то нужно работать, чтобы жить. Причём работать так, чтобы от этого была польза этим самым другим людям (не обязательно напрямую, может быть через других людей). Кстати, коммунизм - это, внезапно, не про возможность нифига не делать и сколько захочется пользоваться тем, что делают другие, а "".Если не хочешь искать такую работу, то вариант только ("тогда не живите, никто не неволит" не рассматриваем), если её принудительно назначит кто-то другой. Как-то оно странно сочетается с принципом "Я свободный чел". А менее свободные люди идут на биржи труда, т.е. специально выделенные места для встреч тех, кому нужно, чтобыработа была сделана и тех, кто готов всяко разно поработать в меру своих способностей. Это сейчас есть и неплохо работает. В чём проблема?Налоги - это вообще не сюда. Какие такие налоги платятся за организацию труда? Их платят за штуки, которыепрямо или косвенно нужными всем: армия, массовое образование, социальная медицина. И да, общегосударственное законотворчество тожеГосударство в первую очередь для того, чтобы устанавливать законы и следить для их исполнением. Сбор налогов и на них финансировать вышеупомянутые штуки - частный случай законов. Разумеется, исполнение принудительное. Это кажется неприятным, когда принуждают тебя, но внезапно очень бы хотелось, чтобы к этим законам принуждали всех остальных. Без этого действует животный принцип "кто сильный, тот и прав". Хочется к нему скатиться?