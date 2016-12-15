budivelnik написав:3 Тому пересічному треба чекати поки в БАГАТОГО зявляться зароблені ним кошти за які цей багатий купить пересічному інструменти/технології і після того як пересічний навчиться їх використовувати -його погодинна плата зросте...
А може просто вільним робітникам стати акціонерами, та (ви)купити той інструмент -- можна зразу цілу АЕС, шоби майнити біток
Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна
Amethyst написав:щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші,
Та пробували вже не раз. Люди не достатньо розумні, щоб правильно все прорахувати і навіть якщо виключити фактор кумівства, то ринок, з його природним відбором, виграє. А планова система закінчує із забитими складами не потрібним товаром і дефіцитом потрібного
Amethyst написав:Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна
Нужно для чего? Проходили же даже здесь при Советском Союзе. Плановая экономика, распределение после учебных заведений, статья за тунеядство. Что-то не сильно жирно жили. Теперь вот рынок пробуем, который как раз и есть "робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна". Предположительно он тогда сам найдёт место, где максимально сделает лучше окружающим, а они его отблагодарят за это деньгами, а не будет вкалывать в целях системы.
Amethyst написав:Треба зробити таку (політично-)економічну структуру (не знаю назву такого соціального устрою), щоби вона сама шукала, кому дати роботу/гроші, а не робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна
Нужно для чего? Проходили же даже здесь при Советском Союзе. Плановая экономика, распределение после учебных заведений, статья за тунеядство. Что-то не сильно жирно жили. Теперь вот рынок пробуем, который как раз и есть "робітник бігав за роботою, бо по іншому йому (ви)жити і не можна". Предположительно он тогда сам найдёт место, где максимально сделает лучше окружающим, а они его отблагодарят за это деньгами, а не будет вкалывать в целях системы.
Нееа, ну не хочу я искать работу. Я живу не для работы, это моя работа кому-то нужна шобы выжить вот тому же капиталисту или др. работодателю, которым нужен НАЁМНЫЙ труд... Вот пусть он меня и ищет. Биржи труда ж существуют, возможно мы и найдем др. друга Однако, есля я самостоятельно организовал свой труд, то зачем я должен платить налоги гос-ву, в котором я просто родился (родину, сынок не выбирают)? Я свободный чел Даже наше гос-во чото решило давать какие-то гранды на (нужные ему) специальности в универах. Лёд тронулся. Правда тронулся он тока из-за сложной демограф. ситуац в стране ( Это похоже на социализм.. но я бы назвал это социальное гос-во... Хотя само поняте гос-ва, которое сложилось в современном мире веками мне уже не нравится. Оно, в первую очередь. одождествляется с к-л принуждением. Гос-во в 1ю оч-дь это принуждение, силовики и тюрьмы, как не крути ))
Amethyst написав:Нееа, ну не хочу я искать работу. Я живу не для работы, это моя работа кому-то нужна шобы выжить вот тому же капиталисту или др. работодателю, которым нужен НАЁМНЫЙ труд... Вот пусть он меня и ищет. Биржи труда ж существуют, возможно мы и найдем др. друга Однако, есля я самостоятельно организовал свой труд, то зачем я должен платить налоги гос-ву, в котором я просто родился (родину, сынок не выбирают)? Я свободный чел Даже наше гос-во чото решило давать какие-то гранды на (нужные ему) специальности в универах. Лёд тронулся. Правда тронулся он тока из-за сложной демограф. ситуац в стране ( Это похоже на социализм.. но я бы назвал это социальное гос-во... Хотя само поняте гос-ва, которое сложилось в современном мире веками мне уже не нравится. Оно, в первую очередь. одождествляется с к-л принуждением. Гос-во в 1ю оч-дь это принуждение, силовики и тюрьмы, как не крути ))
Как-то тут намешано... Живи себе не для работы, но если жизнь предполагается не в одиночку в джунглях, а с использованием труда других людей (хотя бы коммунальщиков, подающих воду в квартиру), то нужно работать, чтобы жить. Причём работать так, чтобы от этого была польза этим самым другим людям (не обязательно напрямую, может быть через других людей). Кстати, коммунизм - это, внезапно, не про возможность нифига не делать и сколько захочется пользоваться тем, что делают другие, а "общественный и экономический строй, основанный на общественной собственности на средства производства".
Если не хочешь искать такую работу, то вариант только ("тогда не живите, никто не неволит" не рассматриваем), если её принудительно назначит кто-то другой. Как-то оно странно сочетается с принципом "Я свободный чел". А менее свободные люди идут на биржи труда, т.е. специально выделенные места для встреч тех, кому нужно, чтобы определённая работа была сделана и тех, кто готов всяко разно поработать в меру своих способностей. Это сейчас есть и неплохо работает. В чём проблема?
Налоги - это вообще не сюда. Какие такие налоги платятся за организацию труда? Их платят за штуки, которые принято считать прямо или косвенно нужными всем: армия, массовое образование, социальная медицина. И да, общегосударственное законотворчество тоже
Государство в первую очередь для того, чтобы устанавливать законы и следить для их исполнением. Сбор налогов и на них финансировать вышеупомянутые штуки - частный случай законов. Разумеется, исполнение принудительное. Это кажется неприятным, когда принуждают тебя, но внезапно очень бы хотелось, чтобы к этим законам принуждали всех остальных. Без этого действует животный принцип "кто сильный, тот и прав". Хочется к нему скатиться?
Разум дан не для этого принципа. Сам термин "работа" хорошо описан в физике -- это переход энергии от одного тела к другому, и в состоянии покоя тело существует, но не работает А заставить работать это тело может только воздействие др. тела... Вот с какой целью происходит это воздействие? С целью получения благ. А для кого нужны эти блага? Вот для кого они нужны пусть тот и платит... и платит "настоящую цену". Однако определить эту цену никто не может, пытаются все свести к "рыночной цене", но она не есть справедливой настоящей ценой... И это нужно понимать, и понимание приведет к тому, шо нужно научиться ПРОСИТЬ (а не требовать) выполнить ту или иную работу. Сегодня любое гос-во почему-то требует, шо народное, шо коммунистическое, шо имперское -- они все требую.. Кстати, с помощью силы требуют (это возвращаясь к животному принципу, а не гуманно/розумному)
Amethyst написав:Сам термин "работа" хорошо описан в физике -- это переход энергии от одного тела к другому, и в состоянии покоя тело существует, но не работает А заставить работать это тело может только воздействие др. тела...
Я бы не смешивал определения из физики и экономики. В физике и работают оба тела. Одно в плюс, другое в минус. Иначе баланс не сойдётся. И по этой же причине "заставить" получается обоюдное. Хотя в экономике тоже обоюдное (об этом ниже), но в другом смысле.
Amethyst написав:Вот с какой целью происходит это воздействие? С целью получения благ. А для кого нужны эти блага? Вот для кого они нужны пусть тот и платит... и платит "настоящую цену". Однако определить эту цену никто не может, пытаются все свести к "рыночной цене", но она не есть справедливой настоящей ценой... И это нужно понимать, и понимание приведет к тому, шо нужно научиться ПРОСИТЬ (а не требовать) выполнить ту или иную работу.
Не понимаю. Зачем платить "настоящую цену", если это такое загадочное понятие, что его даже определить никто не может? И зачем заставлять или просить? Рабочие отношения таки обоюдны. Каждый в них участвует ради получения благ. Но, в отличие от физики, блага эти разные: один получает деньги, другой результат труда. Один предлагает выполнить работу за деньги, другой заплатить за работу деньги. Если они оба под этими словами понимают одно и то же, то происходит сделка и работа выполняется. Всё добровольно и с песней. До заключения сделки никто никому не должен. А если цена определяется согласием всех задействованных сторон, куда ей быть ещё более настоящей?
Amethyst написав:Сегодня любое гос-во почему-то требует, шо народное, шо коммунистическое, шо имперское -- они все требую.. Кстати, с помощью силы требуют (это возвращаясь к животному принципу, а не гуманно/розумному)
Государство кое-что требует (хотя кое-что и предлагает, например, работу бюджетникам), безусловно. Не всегда с применением силы (на всех силы не напасёшься), но потенциально вынуждено такой вариант иметь в запасе потому, что "разумные" могут никак иначе не слушаться. Так и что? Оно для того и создано. Внезапно, не рептилоидами, а людьми из которых оно и состоит. И сила - это тоже эти люди. Причём не только создано, а постоянно поддерживается своими членами именно в таком состонии, как получается. Вот их можно считать проблемой, если хочется, а что там творит государство - это уже следствие.