Додано: Пон 19 сер, 2024 19:09

Amethyst написав: Сам термин "работа" хорошо описан в физике -- это переход энергии от одного тела к другому, и в состоянии покоя тело существует, но не работает А заставить работать это тело может только воздействие др. тела... Сам термин "работа" хорошо описан в физике -- это переход энергии от одного тела к другому, и в состоянии покоя тело существует, но не работаетА заставить работать это тело может только воздействие др. тела...

Amethyst написав: Вот с какой целью происходит это воздействие? С целью получения благ. А для кого нужны эти блага? Вот для кого они нужны пусть тот и платит... и платит "настоящую цену". Однако определить эту цену никто не может, пытаются все свести к "рыночной цене", но она не есть справедливой настоящей ценой... И это нужно понимать, и понимание приведет к тому, шо нужно научиться ПРОСИТЬ (а не требовать) выполнить ту или иную работу. Вот с какой целью происходит это воздействие? С целью получения благ. А для кого нужны эти блага? Вот для кого они нужны пусть тот и платит... и платит "настоящую цену". Однако определить эту цену никто не может, пытаются все свести к "рыночной цене", но она не есть справедливой настоящей ценой... И это нужно понимать, и понимание приведет к тому, шо нужно научиться ПРОСИТЬ (а не требовать) выполнить ту или иную работу.

Amethyst написав: Сегодня любое гос-во почему-то требует, шо народное, шо коммунистическое, шо имперское -- они все требую.. Кстати, с помощью силы требуют (это возвращаясь к животному принципу, а не гуманно/розумному) Сегодня любое гос-во почему-то требует, шо народное, шо коммунистическое, шо имперское -- они все требую.. Кстати, с помощью силы требуют (это возвращаясь к животному принципу, а не гуманно/розумному)

Я бы не смешивал определения из физики и экономики. В физике и работают оба тела. Одно в плюс, другое в минус. Иначе баланс не сойдётся. И по этой же причине "заставить" получается обоюдное. Хотя в экономике тоже обоюдное (об этом ниже), но в другом смысле.Не понимаю. Зачем платить "настоящую цену", если это такое загадочное понятие, что его даже определить никто не может? И зачем заставлять или просить? Рабочие отношения таки обоюдны.в них участвует ради получения благ. Но, в отличие от физики, блага эти разные: один получает деньги, другой результат труда. Один предлагает выполнить работу за деньги, другой заплатить за работу деньги. Если они оба под этими словами понимают одно и то же, то происходит сделка и работа выполняется. Всё добровольно и с песней. До заключения сделки никто никому не должен. А если цена определяется согласием всех задействованных сторон, куда ей быть ещё более настоящей?Государство кое-что требует (хотя кое-что и предлагает, например, работу бюджетникам), безусловно. Не всегда с применением силы (на всех силы не напасёшься), но потенциально вынуждено такой вариант иметь в запасе потому, что "разумные" могут никак иначе не слушаться. Так и что? Оно для того и создано. Внезапно, не рептилоидами, а людьми из которых оно и состоит. И сила - это тоже эти люди. Причём не только создано, а постоянно поддерживается своими членами именно в таком состонии, как получается. Вот их можно считать проблемой, если хочется, а что там творит государство - это уже следствие.