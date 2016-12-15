Додано: Вів 20 сер, 2024 20:03

M-Audio написав: Мова з початку цієї гілки шла якраз про те, що в нинішніх умовах просто зберегти зароблений капітал, і накопичити його для будь-яких цілей - неможливо. Ви трьома повідомленнями блискуче цю тезу підтвердили. В першому ви сказали, що за 10 років можна наскирдувати мільйон гривень з середньой зарплати. Окей, але мільон гривень через 10 років очевидно не дасть тих можливостей, як мільйон гривень сьогодні (які б можливості не мались на увазі). Далі ви вже сказали, що мільйон можна накопичити за 3-5 років, але для цього гроші весь цей період треба правильно вкладати. Тобто до здатності заробити ці гроші, треба ще окремі знання і навички, можливо що ніяк не пов'язані з тим, чим людина займається заради заробляння грошей. А що буде, якщо спроби зберегти гроші вийдуть ще менш вдалими, ніж банка под вишенькою?

Але ви чомусь вважаєте нормальним, що людину, яка гроші заробила, але не витратила, держава фактично пограбує через грошову емісію. І щоб цього не сталося, ви пропонуєте старатись краще, вчитись, пожертвувати десятиріччям свого життя заради витягування бізнесу, як ви? Але де ту логіка, не можу зрозуміти. Мова з початку цієї гілки шла якраз про те, що в нинішніх умовах просто зберегти зароблений капітал, і накопичити його для будь-яких цілей - неможливо. Ви трьома повідомленнями блискуче цю тезу підтвердили. В першому ви сказали, що за 10 років можна наскирдувати мільйон гривень з середньой зарплати. Окей, але мільон гривень через 10 років очевидно не дасть тих можливостей, як мільйон гривень сьогодні (які б можливості не мались на увазі). Далі ви вже сказали, що мільйон можна накопичити за 3-5 років, але для цього гроші весь цей період треба правильно вкладати. Тобто до здатності заробити ці гроші, треба ще окремі знання і навички, можливо що ніяк не пов'язані з тим, чим людина займається заради заробляння грошей. А що буде, якщо спроби зберегти гроші вийдуть ще менш вдалими, ніж банка под вишенькою?Але ви чомусь вважаєте нормальним, що людину, яка гроші заробила, але не витратила, держава фактично пограбує через грошову емісію. І щоб цього не сталося, ви пропонуєте старатись краще, вчитись, пожертвувати десятиріччям свого життя заради витягування бізнесу, як ви? Але де ту логіка, не можу зрозуміти.

Є приказкаЩоб ти був такий розумний, як моя жінка завтра...Тепер пояснення цієї приказки1 Є якийсь обєм створення благ2 Є середнє значення на особу3 Саме головнеСпоживання цих благ кожним конкретно - повинно корелювати з створенням цих благ кожним конкретно?чи спочатку хай створять....а потім порівну поділимо?ТомуХочете жити КРАЩЕ -мусити працювати ЕФЕКТИВНІШЕнавіть працюючи ЕФЕКТИВНІШЕ ніж інші, якщо будете споживати все що створили - то програєте навіть тим , хто працював менш ефективно , але споживав менше ніж створював і відкладав про запас.І останнє - не чіпляйтесь до цифр.Так 1 млн через 10 років це приблизно 3 млн ....Але 1 млн на депозит на 10 років під середніх 15%=3,5млн грн...Тому й пояснювавВ трьохлітровій банці1млн і через 10 років 1 млнВкладений в житло під здачу1 млн навіть в 2008 =4 млн сьогодні (якщо це не Харків)Але думати що всі негаразди впадуть на голову одночасно - тоді краще ні про що не думати і жити одним днемБізнес - це щоденні ризики ...але які оплачуються , якщо в стані бути розумнішим від конкурентів...А тепер хто такі конкурентиХочеш бути в першій половині (50%) - то виграй в одногоХочеш бути в 30% - то виграй в двох.....Хочеш бути в 5% - виграй в 19....І останнєБоїшся інфляції - не працюй з кольоровими фантиками..купуй землю/нерухомість/пекарню/масажний салон/акції тесли чи майкрософт...Таким чином девальвація фантика-тобі не грозитеме