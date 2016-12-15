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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 20 сер, 2024 20:03
M-Audio написав:
Мова з початку цієї гілки шла якраз про те, що в нинішніх умовах просто зберегти зароблений капітал, і накопичити його для будь-яких цілей - неможливо. Ви трьома повідомленнями блискуче цю тезу підтвердили. В першому ви сказали, що за 10 років можна наскирдувати мільйон гривень з середньой зарплати. Окей, але мільон гривень через 10 років очевидно не дасть тих можливостей, як мільйон гривень сьогодні (які б можливості не мались на увазі). Далі ви вже сказали, що мільйон можна накопичити за 3-5 років, але для цього гроші весь цей період треба правильно вкладати. Тобто до здатності заробити ці гроші, треба ще окремі знання і навички, можливо що ніяк не пов'язані з тим, чим людина займається заради заробляння грошей. А що буде, якщо спроби зберегти гроші вийдуть ще менш вдалими, ніж банка под вишенькою?
Але ви чомусь вважаєте нормальним, що людину, яка гроші заробила, але не витратила, держава фактично пограбує через грошову емісію. І щоб цього не сталося, ви пропонуєте старатись краще, вчитись, пожертвувати десятиріччям свого життя заради витягування бізнесу, як ви? Але де ту логіка, не можу зрозуміти.
Є приказка
Щоб ти був такий розумний, як моя жінка завтра...
Тепер пояснення цієї приказки
1 Є якийсь обєм створення благ
2 Є середнє значення на особу
3 Саме головне
Споживання цих благ кожним конкретно - повинно корелювати з створенням цих благ кожним конкретно?
чи спочатку хай створять....а потім порівну поділимо?
Тому
Хочете жити КРАЩЕ -мусити працювати ЕФЕКТИВНІШЕ
навіть працюючи ЕФЕКТИВНІШЕ ніж інші, якщо будете споживати все що створили - то програєте навіть тим , хто працював менш ефективно , але споживав менше ніж створював і відкладав про запас.
І останнє - не чіпляйтесь до цифр.
Так 1 млн через 10 років це приблизно 3 млн ....
Але 1 млн на депозит на 10 років під середніх 15%=3,5млн грн...
Тому й пояснював
В трьохлітровій банці1млн і через 10 років 1 млн
Вкладений в житло під здачу
1 млн навіть в 2008 =4 млн сьогодні (якщо це не Харків)
Але думати що всі негаразди впадуть на голову одночасно - тоді краще ні про що не думати і жити одним днем
Бізнес - це щоденні ризики ...але які оплачуються , якщо в стані бути розумнішим від конкурентів...
А тепер хто такі конкуренти
Хочеш бути в першій половині (50%) - то виграй в одного
Хочеш бути в 30% - то виграй в двох
.....
Хочеш бути в 5% - виграй в 19....
І останнє
Боїшся інфляції - не працюй з кольоровими фантиками..купуй землю/нерухомість/пекарню/масажний салон/акції тесли чи майкрософт...
Таким чином девальвація фантика-тобі не грозитеме
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Додано: Вів 20 сер, 2024 20:39
budivelnik написав:
Боїшся інфляції - не працюй з кольоровими фантиками..купуй акції тесли чи майкрософт...
От коли це дозволять робити пенсійним фондам, тоді й можна буде про накопичувальну пенсію говорити
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Додано: Вів 20 сер, 2024 21:35
budivelnik написав:
Хочете жити КРАЩЕ -мусити працювати ЕФЕКТИВНІШЕ
навіть працюючи ЕФЕКТИВНІШЕ ніж інші, якщо будете споживати все що створили - то програєте навіть тим , хто працював менш ефективно , але споживав менше ніж створював і відкладав про запас.
Нагадаю, что мова шла про пенсію. А саме про можливість громадянина не неї заробити самостійно, і накопичити добровільно, замість того, щоб до процесу долучалась держава, віджимаючи скількі вдастся в тих, хто не зміг сховатись. Заробити і накопичити прямо з тією ефективністю, що є, адже стверджується, що накопичувати можна при будь-яких прибутках. Звісно, що об'єм накопиченого в кожного буде свій, але спільна тут одна річ -- будь-яке накопичення передбачає часткову відмову від споживання того, що можна було б спожити прямо зараз, на користь того, щоб спожити це пізніше. Але за нинішніх умов моментально знайдуться ті, хто із задоволенням буде споживати зароблене ВАМИ прямо тут і зараз, а до моменту, коли це знадобиться вам, вам просто скажуть: ой, вибачте, а все те, що ви собі відмовляли в споживанні раніше, вже спожито іншими, і скінчилось. При цьому вважається, що ніхто нікого не грабував, просто само так вийшло, інфляція ж. Запобігти цьому в громадянина може деякі шанси і є, але це вже зовсім інша діяльність, із зовсім іншими навичками, і, до речі, ефектівність цієї діяльності у більшості буде від'ємна, тобто замість збереження досить високі шанси втратити все, або частину. Я от в цьому вбачаю проблему, а не в тому, що хтось недостатньо ефективно працює. І саме в цьому ключі і писав про недержавну пенсійну систему, для ефективного функціонування якої передусім потрібно приборкати інфляцію, тобто жадібність державної влади і наближених до неї осіб і структур.
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