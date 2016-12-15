Додано: Вів 20 сер, 2024 21:35

budivelnik написав: Хочете жити КРАЩЕ -мусити працювати ЕФЕКТИВНІШЕ

навіть працюючи ЕФЕКТИВНІШЕ ніж інші, якщо будете споживати все що створили - то програєте навіть тим , хто працював менш ефективно , але споживав менше ніж створював і відкладав про запас. Хочете жити КРАЩЕ -мусити працювати ЕФЕКТИВНІШЕнавіть працюючи ЕФЕКТИВНІШЕ ніж інші, якщо будете споживати все що створили - то програєте навіть тим , хто працював менш ефективно , але споживав менше ніж створював і відкладав про запас.

Нагадаю, что мова шла про пенсію. А саме про можливість громадянина не неї заробити самостійно, і накопичити добровільно, замість того, щоб до процесу долучалась держава, віджимаючи скількі вдастся в тих, хто не зміг сховатись. Заробити і накопичити прямо з тією ефективністю, що є, адже стверджується, що накопичувати можна при будь-яких прибутках. Звісно, що об'єм накопиченого в кожного буде свій, але спільна тут одна річ -- будь-яке накопичення передбачає часткову відмову від споживання того, що можна було б спожити прямо зараз, на користь того, щоб спожити це пізніше. Але за нинішніх умов моментально знайдуться ті, хто із задоволенням буде споживати зароблене ВАМИ прямо тут і зараз, а до моменту, коли це знадобиться вам, вам просто скажуть: ой, вибачте, а все те, що ви собі відмовляли в споживанні раніше, вже спожито іншими, і скінчилось. При цьому вважається, що ніхто нікого не грабував, просто само так вийшло, інфляція ж. Запобігти цьому в громадянина може деякі шанси і є, але це вже зовсім інша діяльність, із зовсім іншими навичками, і, до речі, ефектівність цієї діяльності у більшості буде від'ємна, тобто замість збереження досить високі шанси втратити все, або частину. Я от в цьому вбачаю проблему, а не в тому, що хтось недостатньо ефективно працює. І саме в цьому ключі і писав про недержавну пенсійну систему, для ефективного функціонування якої передусім потрібно приборкати інфляцію, тобто жадібність державної влади і наближених до неї осіб і структур.