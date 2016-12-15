Додано: Вів 20 сер, 2024 22:52

M-Audio написав: це ніяк не заміна державній пенсії. це ніяк не заміна державній пенсії.

Як тільки Ви зрозумієте що ДЕРЖАВА нічого не створює а тільки перерозподіляє...Тоді ми зможемо поговорити про надійність ГАРАНТІЙ які повинен надати той в кого нічого крім права розподіляти - немає.Адже які б 100500% надавались - якщо в тебе нуль то гарантувати ти можеш нуль....З іншого бокуЯкщо ж ти ВІДДАЄШ свої капітали КОМЕРЦІЙНІЙ організації - то ти або отримаєш менше ніж віддав( повинна ж за щось ця організація захишати твоє)або не отримаєш взагалі нічого.Як бачите все крутиться навколо того що є чіткий ланцюжокСпочатку треба щось створитиПотім спожити менше створеногоПотім зберезти різницю між створеним і спожитим...Кожен з етапів це якась праця.А вся праця повинна бути оплачена.І останнєЧим більше ви будете опікуватись лінивими-тим більше їх буде ставати і тим сильніше на голову вони спробують Вам сісти.При тому після того як міцно всядуться -будуть постійно заявляти що Ви як багатий зобовязані з ними ділитись..і так буде доти поки ви не порівняєтесь з нпми...ТомуЯкщо людина не хоче САМА думати про своє майбутнє - то будь хто інший, скільки б він не затратив для того щоб покращити майбутнє того хто не думає - буде проклятий з заявками що він погано думав...А от якщо бідний до того що заробив сам отримає ще щось зверху від багатого(головна умова щоб цей бідний це розумів) тоді стійкість суспільства буде максимальноюТомуМоя позиціяМаксимальній кількості сьогоднішніх потенційноуспішних потрібно подбати про себе так, щоб потім вони могли відмовитись від частини своїх доходів на користь бідних.Якщо ж СЬОГОДНІ цих потенційноуспішних затормозити і змусити перетворити в самозалежних яким нічим ділитись - бунт це просто питання часу.