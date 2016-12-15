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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 20 сер, 2024 20:03
M-Audio написав:
Мова з початку цієї гілки шла якраз про те, що в нинішніх умовах просто зберегти зароблений капітал, і накопичити його для будь-яких цілей - неможливо. Ви трьома повідомленнями блискуче цю тезу підтвердили. В першому ви сказали, що за 10 років можна наскирдувати мільйон гривень з середньой зарплати. Окей, але мільон гривень через 10 років очевидно не дасть тих можливостей, як мільйон гривень сьогодні (які б можливості не мались на увазі). Далі ви вже сказали, що мільйон можна накопичити за 3-5 років, але для цього гроші весь цей період треба правильно вкладати. Тобто до здатності заробити ці гроші, треба ще окремі знання і навички, можливо що ніяк не пов'язані з тим, чим людина займається заради заробляння грошей. А що буде, якщо спроби зберегти гроші вийдуть ще менш вдалими, ніж банка под вишенькою?
Але ви чомусь вважаєте нормальним, що людину, яка гроші заробила, але не витратила, держава фактично пограбує через грошову емісію. І щоб цього не сталося, ви пропонуєте старатись краще, вчитись, пожертвувати десятиріччям свого життя заради витягування бізнесу, як ви? Але де ту логіка, не можу зрозуміти.
Є приказка
Щоб ти був такий розумний, як моя жінка завтра...
Тепер пояснення цієї приказки
1 Є якийсь обєм створення благ
2 Є середнє значення на особу
3 Саме головне
Споживання цих благ кожним конкретно - повинно корелювати з створенням цих благ кожним конкретно?
чи спочатку хай створять....а потім порівну поділимо?
Тому
Хочете жити КРАЩЕ -мусити працювати ЕФЕКТИВНІШЕ
навіть працюючи ЕФЕКТИВНІШЕ ніж інші, якщо будете споживати все що створили - то програєте навіть тим , хто працював менш ефективно , але споживав менше ніж створював і відкладав про запас.
І останнє - не чіпляйтесь до цифр.
Так 1 млн через 10 років це приблизно 3 млн ....
Але 1 млн на депозит на 10 років під середніх 15%=3,5млн грн...
Тому й пояснював
В трьохлітровій банці1млн і через 10 років 1 млн
Вкладений в житло під здачу
1 млн навіть в 2008 =4 млн сьогодні (якщо це не Харків)
Але думати що всі негаразди впадуть на голову одночасно - тоді краще ні про що не думати і жити одним днем
Бізнес - це щоденні ризики ...але які оплачуються , якщо в стані бути розумнішим від конкурентів...
А тепер хто такі конкуренти
Хочеш бути в першій половині (50%) - то виграй в одного
Хочеш бути в 30% - то виграй в двох
.....
Хочеш бути в 5% - виграй в 19....
І останнє
Боїшся інфляції - не працюй з кольоровими фантиками..купуй землю/нерухомість/пекарню/масажний салон/акції тесли чи майкрософт...
Таким чином девальвація фантика-тобі не грозитеме
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Додано: Вів 20 сер, 2024 20:39
budivelnik написав:
Боїшся інфляції - не працюй з кольоровими фантиками..купуй акції тесли чи майкрософт...
От коли це дозволять робити пенсійним фондам, тоді й можна буде про накопичувальну пенсію говорити
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Додано: Вів 20 сер, 2024 21:35
budivelnik написав:
Хочете жити КРАЩЕ -мусити працювати ЕФЕКТИВНІШЕ
навіть працюючи ЕФЕКТИВНІШЕ ніж інші, якщо будете споживати все що створили - то програєте навіть тим , хто працював менш ефективно , але споживав менше ніж створював і відкладав про запас.
Нагадаю, что мова шла про пенсію. А саме про можливість громадянина не неї заробити самостійно, і накопичити добровільно, замість того, щоб до процесу долучалась держава, віджимаючи скількі вдастся в тих, хто не зміг сховатись. Заробити і накопичити прямо з тією ефективністю, що є, адже стверджується, що накопичувати можна при будь-яких прибутках. Звісно, що об'єм накопиченого в кожного буде свій, але спільна тут одна річ -- будь-яке накопичення передбачає часткову відмову від споживання того, що можна було б спожити прямо зараз, на користь того, щоб спожити це пізніше. Але за нинішніх умов моментально знайдуться ті, хто із задоволенням буде споживати зароблене ВАМИ прямо тут і зараз, а до моменту, коли це знадобиться вам, вам просто скажуть: ой, вибачте, а все те, що ви собі відмовляли в споживанні раніше, вже спожито іншими, і скінчилось. При цьому вважається, що ніхто нікого не грабував, просто само так вийшло, інфляція ж. Запобігти цьому в громадянина може деякі шанси і є, але це вже зовсім інша діяльність, із зовсім іншими навичками, і, до речі, ефектівність цієї діяльності у більшості буде від'ємна, тобто замість збереження досить високі шанси втратити все, або частину. Я от в цьому вбачаю проблему, а не в тому, що хтось недостатньо ефективно працює. І саме в цьому ключі і писав про недержавну пенсійну систему, для ефективного функціонування якої передусім потрібно приборкати інфляцію, тобто жадібність державної влади і наближених до неї осіб і структур.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 22:22
M-Audio написав:
Нагадаю, что мова шла про пенсію. А саме про можливість громадянина не неї заробити самостійно, і накопичити добровільно, замість того, щоб до процесу долучалась держава,
Уточню
є різні варіанти
а - участь в накопиченні сторонніх - цей варіант вже працює
б - самостійне накопичення....- те що показую я
Тепер давайте розглянемо самостійне накопичення як процес...
Він складається з трьох етапів
Перший етап - первинне накопичення капіталу( ризикована діяльність , де ймовірність програшу дуже висока)
Другий етап - переведення накопиченого капіталу в менш прибуткову але більш стабільну форму
Третій етап - життя за рахунок відсотків з капіталу...
Ви відразу розглядаєте всі три варіанти і чітко приходите до думки що це неможливо ..і Ви праві..
Перший етап - накопичення(первинне) це етап про який Рокфеллер казав-я можу відчитатись про кожен свій долар ..але з другого мільйону...тобто в період первинного накопичення-Ви ризикували , недоплачуючи податки,або вторгаючись в заборонені території(наприклад займались виготовленням/продажем палива без ліцензії, або чимось іншим напів-забороненим, напів-кримінальним)
Цей етап займає МІНІМУМ ціле покоління.
Другий етап - стабілізація капіталу( переведення з ризикованих варіантів до консервативних ) ведення бізнесу...Тобто переводите махновщину в нормальний варіант(звітність/бухгалтерія/податки/легалізованість)
Третій етап - бізнес має настільки високу капіталізацію що вистарчає не тільки на вкладення в амортизацію , а й на розвиток/розширення і все одно залишаються прибутки які можна виводити.
Так от
Ви поки що не почали навіть перший етап...але вже думаєте про третій..
Як думаєте - Ви почнете перший?...
Якщо думаєте вже про третій-то ніколи.
А раз так - визначіться...
Ви можете ризикувати?- то ризикуйте
Не можете-йдіть найманим у велику корпорацію( це надійно) і працюйте ..залишаючи своїм нащадкам те що не ВИКОНАЛИ( бо боялись) Ви.
Ще раз
Берете 1 млн грн в кредит в Привату під заставу житла на енергозаощадження...
Будуєте за ці кошти СЕС, отримуєте на протязі наступних 3 років
+10 000 від СЕС мінус 30 000 погашення відсотків і тіла кредиту....
Саме найважче перших три роки бо
36*10000-36000*30000=-720 000 яких треба перекрити
Наступні 20 років будете отримувати щорічно+10000*12=120 000
Цього Вам вистарчить як додаткова пенсія...
Ви згодні потерпіти перших 3 роки і додатково за цей час десь ЗАРОБИТИ 720 000 і погасити кредит перед банком?
Як бачите -все просто...Дерзайте.
ПС
Запамятайте просту річ
За ВСЕ що Ви хочете щоб за Вас зробив хтось - Ви повинні заплатити
Тому
Якщо САМІ для СЕБЕ не можете забезпечити додаткову пенсію -НЕ МРІЙТЕ про те що ХТОСЬ ЗА ВАС для ВАС зробить краще.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 22:41
глянув випуск Стасі про мережу Єва. прикольно, вони у війну продають кацапську косметику, маючи 79% монополії ринку.
так хто чиє бабло захищає?
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Додано: Вів 20 сер, 2024 22:41
budivelnik написав: M-Audio написав:
Нагадаю, что мова шла про пенсію. А саме про можливість громадянина не неї заробити самостійно, і накопичити добровільно, замість того, щоб до процесу долучалась держава,
Перший етап - первинне накопичення капіталу( ризикована діяльність , де ймовірність програшу дуже висока)
От на цьому пропоную дискусію завершити. Бо то, про що ви пишете, це просто інший світ, який ніяк із поставленим питанням не перетинається. Якщо шлях передбачає первинне накопичення капіталу і ризиковану діяльність -- це ніяк не заміна державній пенсії. Крапка. Уточню тільки -- в державному сенсі, тобто щоб функціонувало більш-менш для всіх. Для вас особисто, або для мене особисто, і ще для сотень тисяч -- може бути заміною, але для десятків мільйонів -- ні. Якщо ви теоретично своїми трьома етапами змусите йти всіх, абсолютна більшість втратить взагалі все, що мають, і прийдуть до вас, а це дуже погана пенсійна перспектива для всіх.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 22:52
M-Audio написав:
це ніяк не заміна державній пенсії.
Як тільки Ви зрозумієте що ДЕРЖАВА нічого не створює а тільки перерозподіляє...
Тоді ми зможемо поговорити про надійність ГАРАНТІЙ які повинен надати той в кого нічого крім права розподіляти - немає.
Адже які б 100500% надавались - якщо в тебе нуль то гарантувати ти можеш нуль....
З іншого боку
Якщо ж ти ВІДДАЄШ свої капітали КОМЕРЦІЙНІЙ організації - то ти або отримаєш менше ніж віддав( повинна ж за щось ця організація захишати твоє)
або не отримаєш взагалі нічого.
Як бачите все крутиться навколо того що є чіткий ланцюжок
Спочатку треба щось створити
Потім спожити менше створеного
Потім зберезти різницю між створеним і спожитим...
Кожен з етапів це якась праця.
А вся праця повинна бути оплачена.
І останнє
Чим більше ви будете опікуватись лінивими-тим більше їх буде ставати і тим сильніше на голову вони спробують Вам сісти.При тому після того як міцно всядуться -будуть постійно заявляти що Ви як багатий зобовязані з ними ділитись..і так буде доти поки ви не порівняєтесь з нпми...
Тому
Якщо людина не хоче САМА думати про своє майбутнє - то будь хто інший, скільки б він не затратив для того щоб покращити майбутнє того хто не думає - буде проклятий з заявками що він погано думав...
А от якщо бідний до того що заробив сам отримає ще щось зверху від багатого(головна умова щоб цей бідний це розумів) тоді стійкість суспільства буде максимальною
Тому
Моя позиція
Максимальній кількості сьогоднішніх потенційноуспішних потрібно подбати про себе так, щоб потім вони могли відмовитись від частини своїх доходів на користь бідних.
Якщо ж СЬОГОДНІ цих потенційноуспішних затормозити і змусити перетворити в самозалежних яким нічим ділитись - бунт це просто питання часу.
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budivelnik
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