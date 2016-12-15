Додано: Чет 22 сер, 2024 22:15

budivelnik написав: M-Audio написав: це ніяк не заміна державній пенсії. це ніяк не заміна державній пенсії. Як тільки Ви зрозумієте що ДЕРЖАВА нічого не створює а тільки перерозподіляє...

Тоді ми зможемо поговорити про надійність ГАРАНТІЙ які повинен надати той в кого нічого крім права розподіляти - немає. Як тільки Ви зрозумієте що ДЕРЖАВА нічого не створює а тільки перерозподіляє...Тоді ми зможемо поговорити про надійність ГАРАНТІЙ які повинен надати той в кого нічого крім права розподіляти - немає.

Якщо ж ти ВІДДАЄШ свої капітали КОМЕРЦІЙНІЙ організації - то ти або отримаєш менше ніж віддав( повинна ж за щось ця організація захишати твоє)

або не отримаєш взагалі нічого.

скільки б він не затратив для того щоб покращити майбутнє того хто не думає - буде проклятий з заявками що він погано думав...

Добре, що ви повернулись в конструктивне русло.Отже, не бачу ніяких проблем з гарантіями держави. Держава гарантує, що, в разі зовсім кепських справ в одному з недержавних пенсійних фондів, трохи перерозподілить здобуте всіми на користь постраждалих. Вона і зараз так робить в багатьох випадках.Якщо держава гарантує збереження капіталу, то вона ж і зацікавлена в тому, щоб припинити діяльність контори в разі ризику не отримати нічого. Так, дивлячись на те, як це працює з банками, ймовірно, що для цього знадобиться "трошки інша держава", але ж і розмірковування мої теж "трошки інші".От саме наявність накопичувальної пенсії хоч трохи б вибило грунт з-під тих, кому завжди держава (або всі) винна, і хто всі роки незалежності кричав, що в них "вкрали чесно зароблені пенсії". Розмова проста: у вас було життя, щоб забезпечити свою старість. Вам створили умови, і показали, як це робиться. Те, що ви заробили, ніхто не вкрав, і все на ваших рахунках, за мінімальної інфляції, та ще може й з прибутком від вкладеного капіталу. Якщо ви за все життя не спромоглись зібрати хоч мінімальну суму, то держава вам якийсь прожитковий мінімум забезпечить, але це буде дійсно мінімум, на пристойне життя розраховувати не потрібно. То чому вам тепер хтось винен?Хіба воно того не варте?До речі, як вам нинішній стан речей, коли спроба захистити себе від інфляції шляхом інвестування також оподатковується? Тобто, якщо ви вклались в якийсь актив, і цей актив виріс рівно у розмірі інфляції, тобто ви нічого не заробили, по сути, але в номінальних цифрах отримали прибуток, з якого треба заплатити податки.