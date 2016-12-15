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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:16
M-Audio написав:
Держава гарантує, що, в разі зовсім кепських справ в одному з недержавних пенсійних фондів, трохи перерозподілить здобуте всіми на користь постраждалих. Вона і зараз так робить в багатьох випадках.
Так ми говоримо не про проблеми в одному якомусь фонді, а про проблеми в державі. Коли при черговій світовій кризі ціни на зерно/метал падають і держава девальвує гривню в рази, як було в 2014.
sens написав:
Подавайте заяву про призначення пенсії за кілька кліків на порталі Дія
Нормально це запрацює тільки років через 15, коли будуть виходити на пенсію ті, в кого весь стаж оцифрований.
Про кейс мами вже писав: при подачі заявку через сайт ПФ нараховували вдвічі меншу пенсію і не давали 10 пенсій при виході, як мало бути. Дія це інший інтерфейс до тієї ж самої системи
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 17:05
Дюрі-бачі написав:
Про кейс мами вже писав: при подачі заявку через сайт ПФ нараховували вдвічі меншу пенсію і не давали 10 пенсій при виході, як мало бути. Дія це інший інтерфейс до тієї ж самої системи
І як ви виправили цю ситуацію?
Я трудову самостійно оцифрував і відправив до ПФУ. При 1му нарахуванні не врахували останній квартал, але ж через місяць все донарахували
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Amethyst
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 17:16
Amethyst написав:
І як ви виправили цю ситуацію?
Через суд, бо там були виписки з архіву, виклик колег-свідків. На диво ПФУ рішення виконав швидко...
В школі в 90-і роки в трудову записали "призначити вести уроки", ПФ не визнавав, що це пед. стаж, казали має бути "на посаду вчителя"
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Дюрі-бачі
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