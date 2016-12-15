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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:16

Re: Пенсії в Україні

  M-Audio написав:Держава гарантує, що, в разі зовсім кепських справ в одному з недержавних пенсійних фондів, трохи перерозподілить здобуте всіми на користь постраждалих. Вона і зараз так робить в багатьох випадках.

Так ми говоримо не про проблеми в одному якомусь фонді, а про проблеми в державі. Коли при черговій світовій кризі ціни на зерно/метал падають і держава девальвує гривню в рази, як було в 2014.
  sens написав:Подавайте заяву про призначення пенсії за кілька кліків на порталі Дія

Нормально це запрацює тільки років через 15, коли будуть виходити на пенсію ті, в кого весь стаж оцифрований.
Про кейс мами вже писав: при подачі заявку через сайт ПФ нараховували вдвічі меншу пенсію і не давали 10 пенсій при виході, як мало бути. Дія це інший інтерфейс до тієї ж самої системи
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 17:05

Re: Пенсії в Україні

  Дюрі-бачі написав:Про кейс мами вже писав: при подачі заявку через сайт ПФ нараховували вдвічі меншу пенсію і не давали 10 пенсій при виході, як мало бути. Дія це інший інтерфейс до тієї ж самої системи
І як ви виправили цю ситуацію?
Я трудову самостійно оцифрував і відправив до ПФУ. При 1му нарахуванні не врахували останній квартал, але ж через місяць все донарахували
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 17:16

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:І як ви виправили цю ситуацію?
Через суд, бо там були виписки з архіву, виклик колег-свідків. На диво ПФУ рішення виконав швидко...
В школі в 90-і роки в трудову записали "призначити вести уроки", ПФ не визнавав, що це пед. стаж, казали має бути "на посаду вчителя"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:45

  Дюрі-бачі написав:
  M-Audio написав:Держава гарантує, що, в разі зовсім кепських справ в одному з недержавних пенсійних фондів, трохи перерозподілить здобуте всіми на користь постраждалих. Вона і зараз так робить в багатьох випадках.

Так ми говоримо не про проблеми в одному якомусь фонді, а про проблеми в державі. Коли при черговій світовій кризі ціни на зерно/метал падають і держава девальвує гривню в рази, як було в 2014.
Так тут проблема не в державі, а в тому, що держава воліє вирішити свою проблему за рахунок грабування власного населення. Я ж із самого початку пишу, що держава не повинна дозволяти різку девальвацію власної валюти, і має для цього механізми. Не повинна дозволяти -- це означає протидіяти девальвації, навіть коли вона відбувається природнім шляхом, не те, щоб свідомо обвалювати курс.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 06:36

  M-Audio написав:
  Дюрі-бачі написав:
  M-Audio написав:Держава гарантує, що, в разі зовсім кепських справ в одному з недержавних пенсійних фондів, трохи перерозподілить здобуте всіми на користь постраждалих. Вона і зараз так робить в багатьох випадках.

Так ми говоримо не про проблеми в одному якомусь фонді, а про проблеми в державі. Коли при черговій світовій кризі ціни на зерно/метал падають і держава девальвує гривню в рази, як було в 2014.
Так тут проблема не в державі, а в тому, що держава воліє вирішити свою проблему за рахунок грабування власного населення. Я ж із самого початку пишу, що держава не повинна дозволяти різку девальвацію власної валюти, і має для цього механізми. Не повинна дозволяти -- це означає протидіяти девальвації, навіть коли вона відбувається природнім шляхом, не те, щоб свідомо обвалювати курс.

686/4444/24
Дружина пенсіонера подала позов до Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області: просила суд стягнути з нього на її користь 228 858 гривень недоотриманої за життя пенсії чоловіка у порядку спадкування. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За її словами, таку суму чоловікові нарахували за рішеннями судів відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

За життя він ці гроші не отримав. Після його смерті відкрилася спадщина на недоотриману пенсію і вона – дружина – єдиний спадкоємець. Проте на звернення щодо виплати ГУ Пенсійного фонду в області повідомило, що заборгованість буде виплачена за умови відповідного фінансування та зміни стягувача за судовим рішенням на його спадкоємця.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 06:38

Гарантії Держави

В цьому році майже 200 суддів пішли у відставку. Щоб було коли ПФУ їм запропонували піти до суду,а потім отримати рішення що для всіх суддів бюджету немає (!!!!!)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 06:47

Старі проблеми

https://www.ukr.net/news/details/econom ... 98413.html
sens
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